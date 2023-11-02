Вот это мощь! MacBook Pro на M3 Max догнал самый навороченный Mac Pro на M2 Ultra в бенчмарках

В базе синтетических тестов производительности Geekbench 6 появились первые замеры мощности процессора Apple M3 Max.Судя по указанному идентификатору модели «Mac15,9», результаты относятся к новому 16-дюймовому MacBook Pro. Компьютер выдал 21 080 баллов в многоядерном тесте, что практически идентично средним показателям чипа M2 Ultra — 21 182 в Mac Pro и 21 316 в Mac Studio.В сравнении с предшественником на M2 Max новый ноутбук Apple оказался на 45% быстрее. Это почти соответствует заявлению компании, что M3 Max на 50% быстрее M2 Max.Напомним, официальные продажи новых моделей MacBook Pro стартуют 7 ноября.