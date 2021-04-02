

Люди старшего возраста работают из дома более эффективно, чем молодежь. Такие результаты показало исследование Adobe State of Work.



Оказывается, люди возрастной категории 41-56 лет — так называемое «Поколение Х» — более усидчивы и внимательны, меньше отвлекаются и лучше решают конфликты во время удаленной работы. Специалисты отмечают, что после введения режима карантина и переход на домашнюю работу, старшее поколение на 25% быстрее адаптировалось к новым условиям труда, лучше наладило удаленное общение с коллегами и начальством, а также меньше отвлекалось на посторонние вопросы. Среди преимуществ категории людей 41-56 лет аналитики отмечают мудрость, накопленную с годами — именно она помогает лучше находить общий язык с коллегами и соглашаться на компромиссы, когда мнения пересекаются. Это исследование опровергло стереотип о том, что люди старшего возраста плохо привыкают к новым технологиям и имеют мало шансов освоить их в достаточной для эффективной работы степени.



А что же молодежь? В аналогичных условиях люди в возрасте 25-40 лет — частично «миллениалы» — сложнее адаптировались под новые условия, показывали более низкую степень доверия к коллегам, не такую высокую эффективность в работе, как у старших, и частые переключения внимания. Отмечается, что нередко сосредоточиться молодежи мешают маленькие дети, тогда как у людей старшего возраста такого фактора практически не бывает.





