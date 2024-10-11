Вот это поворот: владелец iPhone 15 Pro узнал, что его бросила девушка от Apple Intelligence

Фархад
iOS 18.1

Разработчик из Нью-Йорка Ник Сприн, видимо, не ожидал такого исхода событий, когда устанавливал бета-версию iOS 18.1 на свой iPhone 15 Pro. Функция краткой сводки сообщений Apple Intelligence оповестила его о расставании с девушкой в слишком бесчувственной форме.

«Больше не в отношениях с вами; хочет забрать вещи из квартиры», — подытожила нейросеть Apple, проанализировав несколько отдельных сообщений.

Сприн рассказал, что он получил это уведомление в свой день рождения. Скриншот сгенерированного ИИ сообщения с подписью «для тех, кто задавался вопросом, как выглядит сводка текста о расставании от Apple Intelligence» стал вирусным в X.

X

В полной версии сообщение выглядело примерно так: «я не могу поверить, что ты только что это сделал, мы расстаёмся, я хочу забрать свои вещи». По словам Ника, он просто поссорился с девушкой в баре, а затем встал и ушёл, после чего получил сообщение.

При этом парень остался доволен работой нейросети, поскольку сводка была максимально нейтральной: «может быть, это немного похоже на личного помощника, который остаётся профессиональным и поддерживает вас даже в самых ужасных ситуациях, но да, больше всего это казалось нереальным и антиутопичным».

Похоже, что это только начало. Впереди нас ждёт ещё много таких историй, а краткие сводки плохих новостей в сообщениях продолжат свою эволюцию.
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Источник:
Ars Technica
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Комментарии

John Doe
+751
John Doe
А зачем нужна девушка от Apple Intelligence? Есть полно обычных девушек.
час назад в 11:40
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