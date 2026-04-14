Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вот это — величие: Xiaomi выпустила 4K-монитор на 32 дюйма с QD-MiniLED, частотой 160 Гц и ТВ-функциями

Фархад


Любимый многими бренд Xiaomi порадовал внезапным анонсом нового флагманского монитора Redmi G Pro 32U 2026, который явно создавался не только для игр. Здесь сразу несколько сценариев: киберспорт, работа с графикой и даже использование вместо полноценного телевизора.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Новинка предлагает сочнейшую QD-MiniLED-панель на 32 дюйма с разрешением 4K и частото обновления 160 Гц. При этом производитель предусмотрел киберспортивный режим в 1080p с разгоном до 320 Гц. Главная фича — подсветка с 1152 зонами локального затемнения. За счет этого монитор выдает пиковую яркость до 1600 нит и очень глубокий черный (до 0,001 нит). Есть сертификация DisplayHDR 1000 и поддержка Dolby Vision. Плюс заявлена точная цветопередача с охватом 98% пространства DCI-P3, 100% Adobe RGB и sRGB, с заводской калибровкой ΔE < 1="">



По игровым возможностям в Redmi G Pro 32U 2026 всё тоже без компромиссов: отклик в 1 мс GtG, поддержка AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. ещё добавили типичные геймерские фичи по типу усиления темных сцен, прицела и масштабирования. Для защиты глаз предусмотрена сертификация TÜV (от вредного синего света).

Для подключения предусмотрены порты: 2х HDMI 2.1 (с поддержкой 4K/160 Гц), DisplayPort 1.4, USB-C с зарядкой до 90 Вт, USB-хаб и 3,5-мм разъем для наушников. Ещё в Redmi G Pro 32U 2026 есть встроенные динамики мощностью по 5 Вт с поддержкой DTS:X и Dolby Atmos, а из коробки девайс работает на HyperOS 3. Да, его можно использовать вместо смарт-ТВ, поскольку на нём есть стриминговые сервисы, игры, каталог приложений и интеграция с умным домом Xiaomi. За это отвечает процессор Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти.



Но и это ещё не всё. Корпус Redmi G Pro 32U 2026 сделан из алюминия, на задней стороне предусмотрена RGB-подсветка, а в комплекте идёт полностью регулируемая подставка с поворотом, наклоном и высотой.

Единственный минус — пока Redmi G Pro 32U 2026 можно купить только в Китае по цене $468. К слову, схожие по характеристикам мониторы от других брендов стоят в 2 раза дороже.
Источник:
GizmoChina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

+23
Феликс
Там у Яндекса новый ящик вышел. Вам Яндекс не заносит денег вы и не пишите?
14 апреля 2026 в 18:23
#
Lord
+673
Lord
Сделайте уже приложение, почитать нет возможности, нет сигнала, какого сигнала?
15 апреля 2026 в 07:04
#
–6
Alex_Kop
Захотел разглядеть поподробнее. Ткнул в картинку — приложение вылетело. Когда доделаете приложение?
15 апреля 2026 в 09:33
#

