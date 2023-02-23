Вот как будет работать аналог Dynamic Island в новинке Realme (видео)

Олег

Dynamic Island


Китайский бренд Realme готовит к релизу новый смартфон, который получит важную отличительную особенность — аналог Dynamic Island. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы уже показывали смартфон Xiaomi, вырез в дисплее которого по форме похож на Dynamic Island от Apple. Однако на этом сходство заканчивалось: в системе «пилюля» никак не обыгрывалась. Теперь же появились фотографии и видеоролик устройства, которое пошло дальше.

Речь идет о Realme и её будущей новинке. Генеральный директор бренда показал в соцсетях видеоролик и несколько фотоснимков, демонстрирующих аналог Dynamic Island на смартфоне Realme. Систему назвали Mini Capsule. 

Realme

Realme



В медиаматериалах можно заметить, что «островок» в будущем китайском смартфоне сделан по тому же принципу, что и в iPhone 14 Pro. Черная область, нарисованная системой, скрывает вырез с фронтальной камерой и датчиками. При этом Mini Capsule тоже является активной и отображает различные элементы и анимации системы. Например, там появляется индикация состояния аккумулятора и его зарядки.

Вскоре после публикации гендиректор Realme удалил свой пост, но медиаматериалы, разумеется, успели разлететься по сети. 

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Источник:
MacRumors, WCCF Tech
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Комментарии

+50
kkm
Что ж это все напоминает.. а, вспомнил. Это когда на прогнившей до дырок авто рисуют реснички вокруг каждой дырки :) Для маскировки гнилья. Капсула, да :) Это также об оригинальном горе-дизайне 15-летней давности от i4 у новых айфонов и закругленных углах экрана в стиле телеков из 1960х. Но что китайцы станут копировать эту позорную срамоту-даже я не ожидал...
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