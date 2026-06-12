Вот как iOS 27 готовит почву для складного iPhone Ultra. А мы ждали возвращения этого годами

Apple продолжает расширять возможности своих гаджетов, но одно из самых интересных нововведений iOS 27 касается поддержки альбомной ориентации. В новой версии системы многие фирменные приложения получили интерфейс, адаптированный для горизонтального режима.На первый взгляд, это изменение кажется не слишком значительным, но оно выступает важной частью подготовки к выходу первого складного iPhone Ultra.В iOS 27 поддержка альбомной ориентации появилась в Apple Music, Apple Podcasts, Fitness, «Здоровье», «Напоминания», «Дом», «Команды», Apple Watch, «Локатор», «Погода», «Диктофон», Apple TV Remote и ряде других утилит. В Apple Music и Podcasts горизонтальный режим пока работает только в интерфейсе аудиоплеера. При этом во многих приложениях при повороте устройства появляется боковая панель слева, а в «Сообщениях» можно свернуть список чатов, оставив только аватары и имена контактов.Часть приложений Apple поддерживала горизонтальный режим и раньше — например, «Карты», «Календарь», «Файлы», «Заметки» и «Почта». Однако iOS 27 существенно расширила этот список.Кроме того, поддержка альбомной ориентации появилась и для «Экране активности» в Dynamic Island. Для работы функции достаточно отключить блокировку поворота экрана и перевернуть iPhone.Напомним, приложения с альбомной ориентацией были более распространены на iOS много лет назад. Причём даже сетка главного экрана поддерживала альбомную ориентацию на iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus, но эта функциональность исчезла с появлением iPhone X.Ожидается, что Apple представит первый складной iPhone Ultra уже этой осенью вместе с iPhone 18 Pro. Тогда же выйдет общедоступная сборка iOS 27.