Вот как мог выглядеть новый Mac Mini в цвете Space Black







За последний год Apple начала отходить от фирменной тёмно-серой расцветки в своих девайсах, заменив её более насыщенным цветом Space Black. Мы уже получили MacBook Pro и iPad Pro в таком оттенке, но Mac Mini выпускается только в серебристом корпусе. Похоже, одного из фанатов бренда это не устроило, и он решил покрасить свой неттоп. За последний год Apple начала отходить от фирменной тёмно-серой расцветки в своих девайсах, заменив её более насыщенным цветом Space Black. Мы уже получили MacBook Pro и iPad Pro в таком оттенке, но Mac Mini выпускается только в серебристом корпусе. Похоже, одного из фанатов бренда это не устроило, и он решил покрасить свой неттоп. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Энтузиаст и коллекционер гаджетов Apple под ником L0vetodream опубликовал несколько фотографий чёрного Mac Mini M4. Он просто полностью разобрал серебристый компьютер и окунул алюминиевый корпус в подкрашенный раствор. Через пару часов он получил желанный результат.До этого он успел перекрасить в Space Black свой Mac Studio. Мы же отметим, что при наличии времени и необходимой краски можно покрасить любой девайс в любой цвет, но он сразу же слетит с международной гарантии.