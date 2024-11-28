Вот как мог выглядеть новый Mac Mini в цвете Space Black

Фархад



За последний год Apple начала отходить от фирменной тёмно-серой расцветки в своих девайсах, заменив её более насыщенным цветом Space Black. Мы уже получили MacBook Pro и iPad Pro в таком оттенке, но Mac Mini выпускается только в серебристом корпусе. Похоже, одного из фанатов бренда это не устроило, и он решил покрасить свой неттоп.

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Энтузиаст и коллекционер гаджетов Apple под ником L0vetodream опубликовал несколько фотографий чёрного Mac Mini M4. Он просто полностью разобрал серебристый компьютер и окунул алюминиевый корпус в подкрашенный раствор. Через пару часов он получил желанный результат.



До этого он успел перекрасить в Space Black свой Mac Studio. Мы же отметим, что при наличии времени и необходимой краски можно покрасить любой девайс в любой цвет, но он сразу же слетит с международной гарантии.
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Источник:
9to5
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Комментарии

tellurian
+2070
tellurian
Жаль они не делают в разных цветах. Это бы увеличило продажи.
Вчера в 22:47
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+11
trump12
Да, выглядит очень стильно! Ау, эпле!!!!
Сегодня в 07:14
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