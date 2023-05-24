Вот как может выглядеть новый интерфейс iOS 17

Олег

iOS 17


В сети появился реалистичный концепт будущей iOS 17. О нем написали в 9to5Mac.

Согласно источнику, видеоролик создал дизайнер Николас Гиго — он основывался на самых свежих утечках и визуализировал текстовые описания инсайдеров.

В ролике можно увидеть редизайн «Центра управления»: некоторые кнопки изменили свое содержание и оформление, стали более понятными. Дизайнер также отразил слух о возможности менять абсолютно все кнопки «шторки», а не только три нижних ряда, как сейчас. При этом кнопка редактирования логично расположилась внутри «Центра управления». 

iOS 17

Помимо этого, Николас отобразил в своем концепте заменяемый кнопки быстрого доступа на локскрине и новые шрифты для часов, а также просмотр текстов песен в виджете и многое другое.


-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В iOS 17 можно будет создать цифровую копию своего голоса. Для чего это нужно?
Apple рассказала о новых функциях iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14
В сеть утекли два нововведения iPadOS 17

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4404
Mers
Взял всё и перетасовал местами. Справился. И чем это лучше того, что сейчас? Ничем.
Сегодня в 08:46
#
tellurian
+5000
tellurian Роман Лесной
Это видение художника, а не то, что сделает apple
Ждём начало июня и увидим как будет
Сегодня в 09:00
#
Hello!
+607
Hello!
А что поменялось то? )
Сегодня в 09:08
#
Сергей
+80
Сергей
Скоро узнаем.
2 часа назад в 10:16
#