Вот как может выглядеть новый интерфейс iOS 17

В сети появился реалистичный концепт будущей iOS 17. О нем написали в 9to5Mac.Согласно источнику, видеоролик создал дизайнер Николас Гиго — он основывался на самых свежих утечках и визуализировал текстовые описания инсайдеров.В ролике можно увидеть редизайн «Центра управления»: некоторые кнопки изменили свое содержание и оформление, стали более понятными. Дизайнер также отразил слух о возможности менять абсолютно все кнопки «шторки», а не только три нижних ряда, как сейчас. При этом кнопка редактирования логично расположилась внутри «Центра управления».Помимо этого, Николас отобразил в своем концепте заменяемый кнопки быстрого доступа на локскрине и новые шрифты для часов, а также просмотр текстов песен в виджете и многое другое.