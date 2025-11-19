Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вот как работают окна приложений в iPadOS 26.2 beta 3 — Apple наконец довела их до ума!

Олег
iPadOS 26

В свежей бета-прошивке для своих планшетов Apple доработала функцию многооконности, которая до сих пор вызывала вопросы в плане удобства. А еще из iPadOS 26 пропали некоторые функции, которые присутствовали в iPadOS 18. Теперь система доработана, но не без нюансов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Во-первых, в режим Slide Over вернулась возможность вытаскивать приложения на рабочий стол из док-панели, библиотеки приложений или поиска Spotlight. Без этой фичи режим сам по себе был малоюзабелен.

iPadOS 26

iPadOS 26

Во-вторых, теперь можно замостить рабочий стол с автомасштабированием перетаскиваемых окон. 

iPadOS 26

В-третьих, теперь можно вытаскивать иконку приложения и располагать поверх других, тогда новое окно принимает форму и размер прежнего. Это избавляет от необходимости вручную масштабировать каждое открываемое окно, такой возможности очень не хватало с самого релиза.

iPadOS 26

Но один нюанс Apple снова забыла. В iPadOS 18 и более старых версиях можно было размещать несколько приложений в режиме Slide Over одно поверх другого, а потом быстро перемещаться между ними горизонтальным свайпом. В iPadOS 26.2 beta одно окно можно наложить поверх другого, но в таком случае оно заменяется полностью. 

1
Cсылки по теме:
Разработчик жестко разнес Apple за iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Как вообще такое выпускают?!
Стоит ли обновляться с iPadOS 18 на iPadOS 26: cобрали все за и против
Что такое Center Stage и как им пользоваться на iPhone, iPad и Mac

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране
Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии