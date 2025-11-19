Вот как работают окна приложений в iPadOS 26.2 beta 3 — Apple наконец довела их до ума!



В свежей бета-прошивке для своих планшетов Apple доработала функцию многооконности, которая до сих пор вызывала вопросы в плане удобства. А еще из iPadOS 26 пропали некоторые функции, которые присутствовали в В свежей бета-прошивке для своих планшетов Apple доработала функцию многооконности, которая до сих пор вызывала вопросы в плане удобства. А еще из iPadOS 26 пропали некоторые функции, которые присутствовали в iPadOS 18. Теперь система доработана, но не без нюансов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Во-первых, в режим Slide Over вернулась возможность вытаскивать приложения на рабочий стол из док-панели, библиотеки приложений или поиска Spotlight. Без этой фичи режим сам по себе был малоюзабелен.Во-вторых, теперь можно замостить рабочий стол с автомасштабированием перетаскиваемых окон.В-третьих, теперь можно вытаскивать иконку приложения и располагать поверх других, тогда новое окно принимает форму и размер прежнего. Это избавляет от необходимости вручную масштабировать каждое открываемое окно, такой возможности очень не хватало с самого релиза.Но один нюанс Apple снова забыла. В iPadOS 18 и более старых версиях можно было размещать несколько приложений в режиме Slide Over одно поверх другого, а потом быстро перемещаться между ними горизонтальным свайпом. В iPadOS 26.2 beta одно окно можно наложить поверх другого, но в таком случае оно заменяется полностью.