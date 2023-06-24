Вот как работают виджеты в новой macOS Sonoma. Их можно добавить прямо с iPhone!

Олег

macOS

Фотo: MacRumors

5 июня 2023 года Apple анонсировала новую версию ОС для своих компьютеров — macOS Sonoma. Среди прочего, в ней появилось долгожданное нововведение — возможность размещать виджеты на рабочем столе. В MacRumors продемонстрировали, как это работает.

Прежде всего, отметим, что виджеты всё так же можно использовать лишь в Центре уведомлений, то есть для тех, кому нравится текущее управление, ничего не изменится. А для всех остальных теперь появилась возможность «вытащить» нужные виджеты из ЦУ и разместить их прямо на рабочем столе.

macOS

Первый виджет можно поместить в любом понравившемся месте рабочего стола. Во время добавления последующих панелей macOS подсказывает наилучшее место с помощью белой рамки. Помимо «вытаскивания» виджетов, вы можете добавить их другим способом: нажать правой кнопкой мыши на свободное место и выбрать пункт «Редактировать виджеты». Откроется окно со всеми доступными виджетами, сгруппироваными по приложениям — это выглядит, как в iOS и iPadOS.

macOS

Но на этом функциональность macOS Sonoma не заканчивается. Благодаря функции «Непрерывность» система позволяет добавить на рабочий стол виджеты прямо с iPhone — то есть те, которые не установлены непосредственно на Mac. На текущий момент эту функцию поддерживают только нативные виджеты Apple, но в перспективе их список расширится.

macOS

Когда вы работаете в окнах приложений, виджеты на рабочем столе становятся полупрозрачными и как бы отходят на задний план. При этом информация в них остается читаемой.

Наша редакция готовит полноформатный обзор macOS Sonoma, в котором мы детально опишем все нововведения и изменения в этой ОС. Первый взгляд на систему мы публиковали вот здесь

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Какие Mac и MacBook можно обновить на macOS 14 Sonoma
Браузер DuckDuckGo вышел для Windows. Можно скачать и забыть про рекламу
Эти функции macOS Sonoma не будут работать на некоторых компьютерах Mac
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4
Для пассажиров такси готовят очень неприятный закон. Вам захочется ходить пешком

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу