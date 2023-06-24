Вот как работают виджеты в новой macOS Sonoma. Их можно добавить прямо с iPhone!

Фотo: MacRumors
5 июня 2023 года Apple анонсировала новую версию ОС для своих компьютеров — macOS Sonoma. Среди прочего, в ней появилось долгожданное нововведение — возможность размещать виджеты на рабочем столе. В MacRumors продемонстрировали, как это работает.
Прежде всего, отметим, что виджеты всё так же можно использовать лишь в Центре уведомлений, то есть для тех, кому нравится текущее управление, ничего не изменится. А для всех остальных теперь появилась возможность «вытащить» нужные виджеты из ЦУ и разместить их прямо на рабочем столе.
Первый виджет можно поместить в любом понравившемся месте рабочего стола. Во время добавления последующих панелей macOS подсказывает наилучшее место с помощью белой рамки. Помимо «вытаскивания» виджетов, вы можете добавить их другим способом: нажать правой кнопкой мыши на свободное место и выбрать пункт «Редактировать виджеты». Откроется окно со всеми доступными виджетами, сгруппироваными по приложениям — это выглядит, как в iOS и iPadOS.
Но на этом функциональность macOS Sonoma не заканчивается. Благодаря функции «Непрерывность» система позволяет добавить на рабочий стол виджеты прямо с iPhone — то есть те, которые не установлены непосредственно на Mac. На текущий момент эту функцию поддерживают только нативные виджеты Apple, но в перспективе их список расширится.
Когда вы работаете в окнах приложений, виджеты на рабочем столе становятся полупрозрачными и как бы отходят на задний план. При этом информация в них остается читаемой.
Наша редакция готовит полноформатный обзор macOS Sonoma, в котором мы детально опишем все нововведения и изменения в этой ОС. Первый взгляд на систему мы публиковали вот здесь.
5 июня 2023 года Apple анонсировала новую версию ОС для своих компьютеров — macOS Sonoma. Среди прочего, в ней появилось долгожданное нововведение — возможность размещать виджеты на рабочем столе. В MacRumors продемонстрировали, как это работает.
Прежде всего, отметим, что виджеты всё так же можно использовать лишь в Центре уведомлений, то есть для тех, кому нравится текущее управление, ничего не изменится. А для всех остальных теперь появилась возможность «вытащить» нужные виджеты из ЦУ и разместить их прямо на рабочем столе.
Первый виджет можно поместить в любом понравившемся месте рабочего стола. Во время добавления последующих панелей macOS подсказывает наилучшее место с помощью белой рамки. Помимо «вытаскивания» виджетов, вы можете добавить их другим способом: нажать правой кнопкой мыши на свободное место и выбрать пункт «Редактировать виджеты». Откроется окно со всеми доступными виджетами, сгруппироваными по приложениям — это выглядит, как в iOS и iPadOS.
Но на этом функциональность macOS Sonoma не заканчивается. Благодаря функции «Непрерывность» система позволяет добавить на рабочий стол виджеты прямо с iPhone — то есть те, которые не установлены непосредственно на Mac. На текущий момент эту функцию поддерживают только нативные виджеты Apple, но в перспективе их список расширится.
Когда вы работаете в окнах приложений, виджеты на рабочем столе становятся полупрозрачными и как бы отходят на задний план. При этом информация в них остается читаемой.
Наша редакция готовит полноформатный обзор macOS Sonoma, в котором мы детально опишем все нововведения и изменения в этой ОС. Первый взгляд на систему мы публиковали вот здесь.
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