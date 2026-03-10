Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вот как выглядит новая опция «укрощения» Liquid Glass в iOS 26.4. Это же гениально!

Олег


Компания Apple накануне выпустила очередную бета-версию iOS 26.4 и добавила туда незаметный (на первый взгляд) тумблер — он отключает снижение бликов. Переключатель расположился в разделе «Универсальный доступ», а не в настройках дисплея, однако активировать его наверняка захотят и обычные пользователи. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Оказалось, что этот переключатель убирает раздражающие вспышки при касании разных элементов системы. Вот как это выглядит обычно: 

1.gif

А вот как становится с новым тумблером: 

2.gif

Многим пользователям понравится, что элементы системы больше не бликует во время нажатий и взаимодействие в целом становится более спокойным. 
2
Источник:
Phone Arena
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что нового в iOS 26.4 beta 4
Все нововведения iOS 26.4 beta 2. Система преобразилась
Apple раскрыла, сколько людей обновились на iOS 26. Вы будете в шоке

Рекомендации

Рекомендации

Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью
iOS 26.2 включает одну неприятную настройку. Лучше её отключить
Apple внезапно порадовала владельцев старых iPhone и iPad

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии