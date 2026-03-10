Вот как выглядит новая опция «укрощения» Liquid Glass в iOS 26.4. Это же гениально!

Компания Apple накануне выпустила очередную бета-версию iOS 26.4 и добавила туда незаметный (на первый взгляд) тумблер — он отключает снижение бликов. Переключатель расположился в разделе «Универсальный доступ», а не в настройках дисплея, однако активировать его наверняка захотят и обычные пользователи.

Оказалось, что этот переключатель убирает раздражающие вспышки при касании разных элементов системы. Вот как это выглядит обычно:А вот как становится с новым тумблером:Многим пользователям понравится, что элементы системы больше не бликует во время нажатий и взаимодействие в целом становится более спокойным.