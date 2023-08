Вот как выглядит One UI 6.0 на Samsung S23 Ultra. Очень много изменений в дизайне

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

После нескольких недель переносов и задержек компания Samsung всё-таки выпустила первую бета-версию One UI 6.0 для флагманской серии Galaxy S23. Пока прошивка доступна в Германии, Южной Корее и США.Обновление One UI 6.0 на базе ОС Android 14 предлагает новый и улучшенный дизайн, множество функций и несколько других улучшений. Журналисты портала SamMobile уже успели протестировать бета-версию и поделиться скриншотами ключевых нововведений в One UI 6.0.Как видно на изображениях, оболочка One UI 6 получила новый шрифт, изменённое оформление виджета часов на экране блокировки и немного улучшенный дизайн уведомлений. Переключатели быстрых настроек также выглядят более свежо и визуально соответствуют Android Material Design, который Google использовала ещё в Android 13. Немаловажно, что «Аккумулятор» вынесли в отдельный раздел «Настроек». Ранее он находился в разделе «Уход за устройством».Также компания представила редизайн приложения «Камера». Настройки съёмки, включая разрешение и фильтры, теперь легче найти. В приложении «Галерея» появился раздел «Сюжеты», в котором отображаются короткие истории, автоматически созданные смартфоном.Небольшие изменения коснулись и встроенного редактора изображений, а также смайликов и других мелких элементов интерфейса.Ожидается, что финальный релиз One UI 6.0 для серии Galaxy S23 состоится этой осенью.