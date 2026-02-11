Вот каким будет Samsung Galaxy S26: внешний вид, аккумулятор, ценники

Фото: Эван Бласс / evleaks / Evan BlassСогласно источнику, инсайдеры раздобыли характеристики и цены всех трех ожидаемых моделей — Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra. Смартфоны выйдут одновременно с большим обновлением One UI 8.5 и, скорее всего, получат ее прямо из коробки.
В сети опубликовали большую утечку о грядущей флагманской линейке Samsung Galaxy. Подробности разместил WinFuture.
Европейские версии смартфонов будут работать на 2-нм чипе Exynos 2600, который в теории соответствует Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 по производительности. К слову, в модели Ultra будет именно он, независимо от региона и рынка сбыта. Все версии Galaxy S26 стартуют с 12 Гб ОЗУ, а также 256 либо 512 Гб накопителя на выбор. Лишь S26 Ultra будет доступен на 1 ТБ, и бонусом получит 16 Гб ОЗУ вместо 12.
Фото: Эван Бласс / evleaks / Evan Blass
Размеры дисплеев Dynamic AMOLED 2X останутся прежними: 6,3 дюйма, 6,7 дюйма и 6,9 дюйма. Модели Plus и Ultra получат 3К-разрешение, а базовая останется на FullHD+. Камеры не изменятся почти никак. Европейская версия S26 Ultra получит двойной SIM-слот, а модели S26 и S26 Plus — SIM+eSIM. Все смартфоны получат быструю зарядку до 60 Вт и поддержку Qi2. Емкость аккумуляторов — 4300, 4900 и 5000 мАч соответственно.
А вот ценники существенно поднимутся: S26 стартует с 999 евро, S26 Plus — с 1269 евро, S26 Ultra — с 1469 евро. В пересчете по курсу это составляет примерно 92, 117 и 135 тысяч рублей.