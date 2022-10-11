Стало известно, когда наконец выйдет iPadOS 16

Инсайдер сообщил, когда может выйти релизная версия iPadOS 16. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, сведениями поделился известный аналитик и инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Он опубликовал короткое сообщение в своем Twitter-аккаунте — в нем указана примерная дата выхода iPadOS 16.1.
Ранее мы сообщали, что Apple пропустила iPadOS 16 из-за проблем с производительностью, поэтому пользователи совместимых планшетов сразу получат версию iPadOS 16.1. Гурман утверждает, что произойдет это в последнюю неделю октября — то есть после 24 числа. Он связывает этот релиз с предстоящей публикацией отчета о доходах компании и говорит, что релиз состоится, если разработчики не выявят серьезных проблем с прошивкой.
Обращаем внимание, что это не официальная, а инсайдерская информация. Сама Apple ограничивается сообщением, что iPadOS 16 выйдет «в октябре».
Вчера вечером для пользователей iPhone и Apple Watch вышли отличные апдейты.