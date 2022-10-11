iPad iPadOS 16

Стало известно, когда наконец выйдет iPadOS 16

Олег

iPadOS 16


Инсайдер сообщил, когда может выйти релизная версия iPadOS 16. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, сведениями поделился известный аналитик и инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Он опубликовал короткое сообщение в своем Twitter-аккаунте — в нем указана примерная дата выхода iPadOS 16.1.

Ранее мы сообщали, что Apple пропустила iPadOS 16 из-за проблем с производительностью, поэтому пользователи совместимых планшетов сразу получат версию iPadOS 16.1. Гурман утверждает, что произойдет это в последнюю неделю октября — то есть после 24 числа. Он связывает этот релиз с предстоящей публикацией отчета о доходах компании и говорит, что релиз состоится, если разработчики не выявят серьезных проблем с прошивкой.

Обращаем внимание, что это не официальная, а инсайдерская информация. Сама Apple ограничивается сообщением, что iPadOS 16 выйдет «в октябре».

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+694
Eredy
Идеальная точная дата «после 24 октября»))
11 октября 2022 в 09:11
#
+3
Redstaf
Батарея вообще будет норм держать ?
11 октября 2022 в 14:28
#
tellurian
+4556
tellurian Redstaf
Месяц без подзарядки будет работать 🙃😛
11 октября 2022 в 14:40
#
Mers
+4121
Mers Redstaf
На iPhone я лишился пары часов работы, с этой iOS 16🤬
12 октября 2022 в 11:20
#