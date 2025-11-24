Top.Mail.Ru

Вот настолько мощный iPhone 17 Pro. Посмотрите сами

Фархад

Apple

Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом iPhone 17 Pro, демонстрирующим преимущества чипа A19 Pro и испарительной камеры.

Минутный ролик под названием Peak Performance начинается с того, что мужчина бежит по засушливой пустыне, над которой сгущаются грозовые облака. Капля воды падает с неба и испаряется на его лбу, обеспечивая ему сверхчеловеческую выносливость и многозадачность. По дороге он умудряется нажимать на клавиши пианино, одновременно собирая кубик Рубика одной рукой, затем пробивает стену и проносится сквозь зал с певцами, прежде чем проломить другую стену и затмить собой камеру.



Напомним, Apple впервые использовала новую систему охлаждения в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, внедрив испарительную камеру. Благодаря ней небольшое количество деионизированной воды отводит тепло от чипа A19 Pro и распределяет его по алюминиевому корпусу девайса. Apple заявляет, что такая конструкция обеспечивает на 40% более высокую стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач.

Самый интересный факт — аккумулятор в iPhone 17 Pro меняется вместе с пластиной с жидкостью, но только в авторизованных сервисных центрах.
Комментарии

kardigan
kardigan
Что там за задачи такие у айфона? Телегу просматривать? Игр вроде тяжёлых не наблюдается, работать с графикой на телефоне занятие для мазохистов, разве что впн …
Я наблюдаю нагрев , когда он су@а стоит на зарядке, а я в шарики рублюсь.
2 часа назад в 18:46
leo20054
Верно подмечено именно на зарядке и граю в тетрис 😂😂😂
час назад в 19:16
jhon74
А корпус днище! Хуже дешнявого андроида и пофигк какой у него процессор
час назад в 20:00
