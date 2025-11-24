Вот настолько мощный iPhone 17 Pro. Посмотрите сами







Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом iPhone 17 Pro, демонстрирующим преимущества чипа A19 Pro и испарительной камеры. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Минутный ролик под названием Peak Performance начинается с того, что мужчина бежит по засушливой пустыне, над которой сгущаются грозовые облака. Капля воды падает с неба и испаряется на его лбу, обеспечивая ему сверхчеловеческую выносливость и многозадачность. По дороге он умудряется нажимать на клавиши пианино, одновременно собирая кубик Рубика одной рукой, затем пробивает стену и проносится сквозь зал с певцами, прежде чем проломить другую стену и затмить собой камеру.Напомним, Apple впервые использовала новую систему охлаждения в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, внедрив испарительную камеру. Благодаря ней небольшое количество деионизированной воды отводит тепло от чипа A19 Pro и распределяет его по алюминиевому корпусу девайса. Apple заявляет, что такая конструкция обеспечивает на 40% более высокую стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач.Самый интересный факт — аккумулятор в iPhone 17 Pro меняется вместе с пластиной с жидкостью, но только в авторизованных сервисных центрах.