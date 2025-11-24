Вот настолько мощный iPhone 17 Pro. Посмотрите сами

Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале новым рекламным роликом iPhone 17 Pro, демонстрирующим преимущества чипа A19 Pro и испарительной камеры.
Напомним, Apple впервые использовала новую систему охлаждения в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, внедрив испарительную камеру. Благодаря ней небольшое количество деионизированной воды отводит тепло от чипа A19 Pro и распределяет его по алюминиевому корпусу девайса. Apple заявляет, что такая конструкция обеспечивает на 40% более высокую стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач.
Самый интересный факт — аккумулятор в iPhone 17 Pro меняется вместе с пластиной с жидкостью, но только в авторизованных сервисных центрах.