Вот почему iPhone 15 Pro Max вдвое лучше чем Google Pixel 8 Pro — даже не поспоришь!

В сети появились результаты тестирования двух флагманов 2023 года — iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro. О них пишут в 9to5Mac.
Ранее мы рассказывали, что перед стартом продаж Google тайно запретила установку бенчмарков на Pixel 8. Теперь становится понятно, почему — смартфоны показывают себя очень скромно на фоне конкурентов.
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YouTube-блогер PhoneBuff провел сравнительный тест производительности двух топовых смартфонов — Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. Результат обескураживает: айфон обходит конкурента примерно в два раза.
Вот результаты тестов Geekbench:
Можно возразить, что это всего лишь синтетика, которая не дает понимания реальной производительности смартфонов. Однако обычный бытовой тест параллельного запуска приложений и файлов на обоих девайсах показал, что iPhone 15 Pro Max справляется с этим гораздо шустрее. Pixel с 12 Гб оперативной памяти прошел тест блогера за 3:28 минуты, а айфон с 8 Гб — всего за 2:48.
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