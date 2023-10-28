Вот почему iPhone 15 Pro Max вдвое лучше чем Google Pixel 8 Pro — даже не поспоришь!

YouTube-блогер PhoneBuff провел сравнительный тест производительности двух топовых смартфонов — Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. Результат обескураживает: айфон обходит конкурента примерно в два раза.Вот результаты тестов Geekbench:Можно возразить, что это всего лишь синтетика, которая не дает понимания реальной производительности смартфонов. Однако обычный бытовой тест параллельного запуска приложений и файлов на обоих девайсах показал, что iPhone 15 Pro Max справляется с этим гораздо шустрее. Pixel с 12 Гб оперативной памяти прошел тест блогера за 3:28 минуты, а айфон с 8 Гб — всего за 2:48.