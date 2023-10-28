Вот почему iPhone 15 Pro Max вдвое лучше чем Google Pixel 8 Pro — даже не поспоришь!

Олег

Pixel


В сети появились результаты тестирования двух флагманов 2023 года — iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro. О них пишут в 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, что перед стартом продаж Google тайно запретила установку бенчмарков на Pixel 8. Теперь становится понятно, почему — смартфоны показывают себя очень скромно на фоне конкурентов.

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YouTube-блогер PhoneBuff провел сравнительный тест производительности двух топовых смартфонов — Google Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. Результат обескураживает: айфон обходит конкурента примерно в два раза.

Вот результаты тестов Geekbench:

Geekbench

Можно возразить, что это всего лишь синтетика, которая не дает понимания реальной производительности смартфонов. Однако обычный бытовой тест параллельного запуска приложений и файлов на обоих девайсах показал, что iPhone 15 Pro Max справляется с этим гораздо шустрее. Pixel с 12 Гб оперативной памяти прошел тест блогера за 3:28 минуты, а айфон с 8 Гб — всего за 2:48. 


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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4305
Gabriel
Так чем же айфон лучше?
Баллов больше набирает?
Приложения быстрее открывает?
Ах ну да, ведь мы во время пользования только и делаем что набираем баллы и на время открываем и закрываем приложения.
Вот это все прежде всего проблема не пользователей, а обзорщиков, вернее это их хлеб.
28 октября 2023 в 19:51
#
YABLOKOFON
+280
YABLOKOFON Gabriel
А что вы делаете на смартфоне приложения не открываете, а просто а экран пялите? Тут айфон сэкономил целую минуту что в долгосрочной перспективе выльется в часы и даже дни. Я в итоге не сомневаюсь что айфон и по камере этот пиксель натягивает. Флагман от погоподобного гулгла «айфона в мире андроида» не удался и это глупо отрицать.
Вчера в 01:10
#
tellurian
+4746
tellurian YABLOKOFON
Вы когда открываете приложения или в принципе пользуетесь смартфоном засекаете время?
Думаю вы просто пользуетесь им. В повседневной жизни Малик то считает время.
Вчера в 07:24
#
+1
AID_001126.f420ec90235d4d82851a614685c34266.2138 tellurian
Слабый аргумент.

Вы когда ждёте лифт засекаете время?
Очевидно, что отклик и скорость работы всего с чем взаимодействует человек — это важная характеристика. Мы хотим всего и прямо сейчас — это особенность психики.

Я лично предпочту: быструю машину, дорогу без пробок, новый телефон, быстрый лифт, SSD-диск, и девчонку с классной жопой.
Вчера в 13:53
#
+4305
Gabriel AID_001126.f420ec90235d4d82851a614685c34266.2138
Мне ваши слова напомнили девиз сотрудника кредитного отдела, который впаривает кредит,
Если хочешь что-то иметь имей это сегодня.)
Мы тратим деньги которых у нас нет на вещи которые нам не нужны.)
А насчёт женщин не ведитесь на красивые попы, груди и бёдра , выбирайте верных и по возможности умных, если повезёт встретить.
Вчера в 17:17
#
+4305
Gabriel YABLOKOFON
А сколько пологостью закрытых приложений вы открываете?
Правильно, ни сколько.)
Все чем мы пользуемся постоянно висит в открытом виде.
Никто ничего не экономит, это просто игра на вашем потребительском самолюбии.
Манипуляция чтобы оправдать трату 1000- 1500$ и подтолкнуть вас к покупке.
Сам механизм манипуляции работает только тогда когда объект не понимает что им манипулируют.
И совсем не важно о каком производителе идёт речь, даже не важно чего он производит, везде одна и та
же модель.
Современный потребитель мне напоминает кошку которая смотрит в зеркало и не понимает что она кошка.
Вчера в 17:06
#
YABLOKOFON
+280
YABLOKOFON Gabriel
Фича с постоянно открытыми приложениями на андроиде не работает))
Вчера в 17:52
#
Dmitriy
+731
Dmitriy
Ну сравнивать с Пикселями, при том, что последние обосрались, и при том, что Пиксели делаются для демонстрации возможностей андроида, а не для высших баллов в тестах — дурная идея.
28 октября 2023 в 21:22
#
0
Максим Zzz
Цифры это цифры, тесты антуту это шляпа. Если говорить о времени на которое айфон обогнал пиксель, то люди забывают что айфон не может загружать ничего в фоне, рендер видео, кинуть смешное видео другу всё это нужно ждать смотря на отправку и не выключая экран, андроид позволяет тебе делать параллельно загрузке любые задачи, что экономит куда больше времени...
2 минуты назад
#