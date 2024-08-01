Вот почему iPhone всё еще лучше, чем Android

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В сети распространяется очередное критически опасное вредоносное ПО, направленное исключительно на пользователей Android. Оно использует СМС-фишинг и похищает банковские данные жертвы.Согласно Gimzochina, вирус называется BingoMod и распространяется в основном через СМС-рассылки. Жертва получает сообщение якобы от известного сервиса кибербезопасности или «службы безопасности банка», и побуждает установить вредоносную программу по ссылке под видом сканера вирусов. После установки утилита получает полный доступ к службам безопасности смартфона и контроль над устройством.Далее троян ворует все аккаунты, которые может найти, перехватывает входящие СМС с кодами в реальном времени и отправляет на сервер скриншоты. Главной целью хакеров являются банковские счета и аккаунты жертв. Вирус умеет затирать следы своей деятельности, что делает его обнаружение почти невозможным.Пользователям Android рекомендуется очень внимательно относиться к ссылкам, которые им присылают, а также к приложениям из сторонних источников. В отличие от iOS, Android никак не защищен от подобных атак и вся надежда остается на благоразумие и внимательность самого пользователя.