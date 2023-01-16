Вот почему не стоит дарить детям бюджетные смарт-часы. Очень неприятно!

Олег

Смарт-часы


На сайте «Роскачества» появилась статья, рассказывающая о минусах недорогих смарт-часов. Ведомство ссылается на исследование британской потребительской организации Which?

Согласно источнику, эксперты протестировали и исследовали нюансы работы 12 моделей бюджетных смарт-часов, которые продаются на AliExpress. Оказалось, что девайсы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Они собирают устрашающее количество личных данных и никто не может понять, с какой целью.

Экспертиза выявила четыре минуса бюджетных смарт-часов — почти все они так или иначе касаются слежки:
  • Чрезмерный сбор данных
  • Небезопасное хранение данных
  • Невозможность отказаться от сбора данных
  • Ни в одной модели не было блокировки экрана.

Сообщается, что геолокацию пользователя в фоновом режиме фиксировали абсолютно все 12 моделей часов. При этом 8 из них сохраняли не общее местонахождение, а точные координаты. Теоретически, девайсу нужна эта информация, чтобы подгружать прогноз погоды, но есть два «но»:
  • прогноз успешно можно было бы формировать на смартфоне в приложении-компаньоне;
  • данные собираются независимо от использования приложения погоды.

Самой худшей моделью для покупки назвали смарт-часы IWO Peo Series 7. Это устройство запрашивало геолокацию более 250 раз за пять минут. В результате такого мониторинга всего за сутки устройство способно сформировать очень подробную карту ваших передвижений и привычек. Если учесть, что бюджетные смарт-часы обычно дарят детям, то такая слежка оказывается очень серьезным аргументом против покупки.

Вот другие часы, которые запрашивали точную геопозицию:
  • Briame D20 Pro
  • Briame M6
  • IWO 14 Pro Series 7
  • Cobrafly P8
  • Aswee PUO1
  • ID115 Plus
  • Chuyong 2022
  • Colmi P6.

Вот здесь мы составили топ лучших смарт-часов 2022 года — среди них есть и недорогие. 

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Источник:
Роскачество
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Комментарии

Dmitriy
+357
Dmitriy
Т.е. Роскачество (некая виртуальная лавочка, предлагающая за деньги оьосрать любого конкурена) на основании исследований британских учёных, постановило, что китайские смарт-часы зачем-то запрашивают геолокацию и намекнуло, что детям лучше дарить apple watch или хотя бы гнусмасы...
Вчера в 20:14
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st00p1dm0nkey
+3884
st00p1dm0nkey
Зачем тратить деньги на вот это, когда есть сяоми и хуавей (это первое что пришло в голову) по нормальной цене 🤷‍♂️
Вчера в 20:23
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+886
Grealex st00p1dm0nkey
Я тоже считаю, что лучше вообще ничего не дарить, чем дарить такое убожество. Или купить фитнес браслет известного бренда. Даже если он на 500 руб дороже.
Вчера в 20:29
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