Вот почему не стоит дарить детям бюджетные смарт-часы. Очень неприятно!

На сайте «Роскачества» появилась статья, рассказывающая о минусах недорогих смарт-часов. Ведомство ссылается на исследование британской потребительской организации Which?
Согласно источнику, эксперты протестировали и исследовали нюансы работы 12 моделей бюджетных смарт-часов, которые продаются на AliExpress. Оказалось, что девайсы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Они собирают устрашающее количество личных данных и никто не может понять, с какой целью.
Экспертиза выявила четыре минуса бюджетных смарт-часов — почти все они так или иначе касаются слежки:
- Чрезмерный сбор данных
- Небезопасное хранение данных
- Невозможность отказаться от сбора данных
- Ни в одной модели не было блокировки экрана.
Сообщается, что геолокацию пользователя в фоновом режиме фиксировали абсолютно все 12 моделей часов. При этом 8 из них сохраняли не общее местонахождение, а точные координаты. Теоретически, девайсу нужна эта информация, чтобы подгружать прогноз погоды, но есть два «но»:
- прогноз успешно можно было бы формировать на смартфоне в приложении-компаньоне;
- данные собираются независимо от использования приложения погоды.
Самой худшей моделью для покупки назвали смарт-часы IWO Peo Series 7. Это устройство запрашивало геолокацию более 250 раз за пять минут. В результате такого мониторинга всего за сутки устройство способно сформировать очень подробную карту ваших передвижений и привычек. Если учесть, что бюджетные смарт-часы обычно дарят детям, то такая слежка оказывается очень серьезным аргументом против покупки.
Вот другие часы, которые запрашивали точную геопозицию:
- Briame D20 Pro
- Briame M6
- IWO 14 Pro Series 7
- Cobrafly P8
- Aswee PUO1
- ID115 Plus
- Chuyong 2022
- Colmi P6.
Вот здесь мы составили топ лучших смарт-часов 2022 года — среди них есть и недорогие.