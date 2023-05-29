Вот почему не стоит покупать дешевые ТВ-приставки на AliExpress — это экономия «с душком»

Компания Google выпустила предупреждение для потенциальных покупателей ТВ-приставок с Android TV. Об этом пишет «Лайфхакер».
Согласно источнику, Google отреагировала на многочисленные вопросы и жалобы на приставки с Android TV, которые продаются под неизвестными брендами на AliExpress и «из-под полы». Например, в начале года эксперт по кибербезопасности из Канады обнаружил в крайне популярной приставке с «алика» AllWinner T95 встроенный троян: девайс, работающий на базе Android 10, приносил продавцам доход от скрытой рекламы, которую показывал в фоне без ведома и разрешения пользователя.
Пользователи оставляли возмущенные отзывы и на другие «ноунейм»-приставки, например: Rockchip — в их прошивках были обнаружены аналогичные трояны. Из-за обилия жалоб Google решила выпустить предупреждение для всех, кто хочет купить приставку на базе Android TV:
«Недавно мы получили вопросы о ТВ-приставках, созданных с помощью Android Open Source Project и продаваемых как устройства с Android TV. Некоторые из них также могут поставляться с приложениями Google и Play Store, не лицензированными Google, что означает, что на эти устройства не распространяется Play Protect.»
По сути, компания намекает: не стоит покупать приставки, которые работают на базе AOSP (Android с открытым исходным кодом), так как она не может их контролировать и не ручается за последствия. В теории такие устройства могут не только заниматься несанкционированной монетизацией, но и шпионить за пользователем. Список вендоров-партнеров Google по программе Android TV можно увидеть по этой ссылке.
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