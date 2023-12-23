Вот почему не стоит скачивать VPN-расширения для Google Chrome в России



Фото: xaker.ru





В онлайн-магазине расширений Google обнаружены три вредоносных компонента. Об этом пишет xaker.ru.



Эксперты из ReasonLabs обнаружили три расширения для Google Chrome, которые маскировались под VPN. На самом деле целью вредоносов было воровать информацию из браузера, а также перенаправлять кэшбэк. Вот их список:



netPlus

netSave

netWin.

Помимо магазина Google, расширения распространялись с помощью зараженных пиратских копий популярных игр, например, Sims 4, Assasins Creed и GTA. Отмечается, что трояны были нацелены именно на русскоязычную аудиторию в пределах России, Украины, Беларуси и Казахстана.



В онлайн-магазине расширений Google обнаружены три вредоносных компонента. Об этом пишет xaker.ru.Эксперты из ReasonLabs обнаружили три расширения для Google Chrome, которые маскировались под VPN. На самом деле целью вредоносов было воровать информацию из браузера, а также перенаправлять кэшбэк. Вот их список:Помимо магазина Google, расширения распространялись с помощью зараженных пиратских копий популярных игр, например, Sims 4, Assasins Creed и GTA. Отмечается, что трояны были нацелены именно на русскоязычную аудиторию в пределах России, Украины, Беларуси и Казахстана.



ReasonLab сообщила Google о своей находке и расширения уже удалены. Однако к этому моменту их успели скачать более 1,5 миллиона раз. Если вы тоже пользуетесь ими, рекомендуется удалить эти компоненты как можно скорее.