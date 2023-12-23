Вот почему не стоит скачивать VPN-расширения для Google Chrome в России

Олег

Chrome
Фото: xaker.ru


В онлайн-магазине расширений Google обнаружены три вредоносных компонента. Об этом пишет xaker.ru.

Эксперты из ReasonLabs обнаружили три расширения для Google Chrome, которые маскировались под VPN. На самом деле целью вредоносов было воровать информацию из браузера, а также перенаправлять кэшбэк. Вот их список:

  • netPlus
  • netSave
  • netWin.

Помимо магазина Google, расширения распространялись с помощью зараженных пиратских копий популярных игр, например, Sims 4, Assasins Creed и GTA. Отмечается, что трояны были нацелены именно на русскоязычную аудиторию в пределах России, Украины, Беларуси и Казахстана.

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ReasonLab сообщила Google о своей находке и расширения уже удалены. Однако к этому моменту их успели скачать более 1,5 миллиона раз. Если вы тоже пользуетесь ими, рекомендуется удалить эти компоненты как можно скорее. 

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Источник:
xaker.ru
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Комментарии

Misha Gynin
–56
Misha Gynin
Надо добавить, вот почему не стоит использовать бесплатные впн 😏
Сегодня в 01:47
#
+70
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Вообще не вижу смысла в использовании паблик сервисов, аренда vps стоит тех же денег… ну и далее кому на что скилов хватит, можно на никсах настроить или вообще виртуальный Микротик поднять. Мануалов полный инет…😂
2 часа назад в 09:47
#
+119
lokky
чего еще ждать от гугля
час назад в 11:13
#
tellurian
+4719
tellurian lokky
Расширения добавил не сам гугл. Вопрос в проверке. Может сам расширение чистое, но потом качает.
42 минуты назад
#