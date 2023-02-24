Вот почему не стоит ставить пиратские приложения на Mac — поработать с ними всё равно не получится

Олег

macOS


В сети появилась информация о том, какие опасности могут скрывать пиратские приложения для macOS. Об этом рассказали в Digital Trends.

Согласно источнику, команда исследователей кибербезопасности Jamf Threat Labs обнаружила, что в сети распространяется взломанная утилита для видеомонтажа Final Cut Pro от Apple с «сюрпризом». Пользователи, которые её устаналивают, лишаются существенной части производительности своего Mac.

Дело в том, что приложение не только взломано и превращено в бесплатное, но еще и модифицировано в другом отношении. После установки утилита запускает вредоносный код, который начинает активно майнить криптовалюту Monero. В результате пользователь не получает полной отдачи от «железа», когда она ему очень нужна. «Бонусом» идут постоянные лаги при работе и хронический перегрев.

Ситуация усложняется тем, что зловреда не видит ни одна система безопасности: вирус-майнер остается незамеченным как для нативного антивируса Apple, так и для сторонних приложений. После установки вредонос использует сеть i2p для незаметной загрузки дополнительных компонентов из интернета, а также максируется под системные процессы, связанные со Spotlight. Так что если «Мониторинг системы» показывает, что ваш процессор постоянно занят индексацией Spotlight — стоит удалить пиратский софт с Mac.

Эксперт говорит, что чаще всего зараженный Final Cut Pro распространяется через торренты, в частности, на The Pirate Bay. Помимо «яблочного» софта, там присутствуют пакеты Adobe Photoshop и Logic Pro X с точно таким же «сюрпризом» внутри. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Системный администратор «положил» работу целой банковской сети ради инопланетян
Хотите скачать ChatGPT на компьютер или смартфон? Вы можете пожалеть об этом

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+5049
tellurian
Качать надо с правильных мест.
2 часа назад в 20:53
#
–84
NYX tellurian
Золотые слова
час назад в 21:17
#
GSmirnov
+555
GSmirnov tellurian
Какая разница откуда качать если в исходник запихнули вреднокод, и этот файл расползается по всему инету. Или ты говоришь про релиз-грууппы?
33 минуты назад
#