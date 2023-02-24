Вот почему не стоит ставить пиратские приложения на Mac — поработать с ними всё равно не получится



В сети появилась информация о том, какие опасности могут скрывать пиратские приложения для macOS. Об этом рассказали в Digital Trends.



Согласно источнику, команда исследователей кибербезопасности Jamf Threat Labs обнаружила, что в сети распространяется взломанная утилита для видеомонтажа Final Cut Pro от Apple с «сюрпризом». Пользователи, которые её устаналивают, лишаются существенной части производительности своего Mac.



Дело в том, что приложение не только взломано и превращено в бесплатное, но еще и модифицировано в другом отношении. После установки утилита запускает вредоносный код, который начинает активно майнить криптовалюту Monero. В результате пользователь не получает полной отдачи от «железа», когда она ему очень нужна. «Бонусом» идут постоянные лаги при работе и хронический перегрев.



Ситуация усложняется тем, что зловреда не видит ни одна система безопасности: вирус-майнер остается незамеченным как для нативного антивируса Apple, так и для сторонних приложений. После установки вредонос использует сеть i2p для незаметной загрузки дополнительных компонентов из интернета, а также максируется под системные процессы, связанные со Spotlight. Так что если «Мониторинг системы» показывает, что ваш процессор постоянно занят индексацией Spotlight — стоит удалить пиратский софт с Mac.



Эксперт говорит, что чаще всего зараженный Final Cut Pro распространяется через торренты, в частности, на The Pirate Bay. Помимо «яблочного» софта, там присутствуют пакеты Adobe Photoshop и Logic Pro X с точно таким же «сюрпризом» внутри.