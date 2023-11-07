Вот почему не стоит жадничать, покупая технику Apple — через время вы скажете себе спасибо

Фото: Apple
Владелец украденной машины смог её найти благодаря AirTag. Об этом пишет iMore.
Согласно источнику, мужчина по имени Саамер Мансур случайно оставил открытым окно в своей машине, ухаживая за больным сыном. Угонщики не заставили себя ждать и наутро авто исчезло.
Владелец украденной машины смог её найти благодаря AirTag. Об этом пишет iMore.
Согласно источнику, мужчина по имени Саамер Мансур случайно оставил открытым окно в своей машине, ухаживая за больным сыном. Угонщики не заставили себя ждать и наутро авто исчезло.
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Мужчина вспомнил, что несколько месяцев назад он положил AirTag в свою машину и сразу позабыл об этом. Он бросился к айфону, открыл «Локатор» и обнаружил сигнал метки совсем недалеко от дома. Господин Мансур пошел в полицию, показал там данные «Локатора» и авто тут же нашли.
Случай не особо драматичный, но очень показательный: стоит один раз перестраховаться, купив AirTag или свежий iPhone, чтобы спустя время поблагодарить себя за этот мудрый поступок.
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