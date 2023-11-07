Вот почему не стоит жадничать, покупая технику Apple — через время вы скажете себе спасибо

Олег

iMore

Фото: Apple

Владелец украденной машины смог её найти благодаря AirTag. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, мужчина по имени Саамер Мансур случайно оставил открытым окно в своей машине, ухаживая за больным сыном. Угонщики не заставили себя ждать и наутро авто исчезло.

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Мужчина вспомнил, что несколько месяцев назад он положил AirTag в свою машину и сразу позабыл об этом. Он бросился к айфону, открыл «Локатор» и обнаружил сигнал метки совсем недалеко от дома. Господин Мансур пошел в полицию, показал там данные «Локатора» и авто тут же нашли.

Случай не особо драматичный, но очень показательный: стоит один раз перестраховаться, купив AirTag или свежий iPhone, чтобы спустя время поблагодарить себя за этот мудрый поступок. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4095
st00p1dm0nkey
У вас заголовок от другой статьи или не тот заголовок к этой статье 🤷‍♂️
Тут должно быть что-то про отличия между стандартной комплектации и средней или максимальной (типа как у макбуков с м2 ссд 256 гигов и ссд 512 гигов, у ссд 256 скорость ниже….и так далее).
А здесь про эйртэг))))
Или вы предлагаете всё у эпл покупать, вдруг пригодится?
2 часа назад в 20:01
#
st00p1dm0nkey
+4095
st00p1dm0nkey st00p1dm0nkey
Приложу скрин заголовка, на всякий случай, чтобы не подумали что я придираюсь ;)
2 часа назад в 20:02
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+605
franzisonfire
Даааа заголовок бомба, ну за 2к конечно норм, отбилось)
2 часа назад в 20:10
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