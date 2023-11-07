Вот почему не стоит жадничать, покупая технику Apple — через время вы скажете себе спасибо

Фото: Apple



Владелец украденной машины смог её найти благодаря AirTag. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, мужчина по имени Саамер Мансур случайно оставил открытым окно в своей машине, ухаживая за больным сыном. Угонщики не заставили себя ждать и наутро авто исчезло.







Мужчина вспомнил, что несколько месяцев назад он положил AirTag в свою машину и сразу позабыл об этом. Он бросился к айфону, открыл «Локатор» и обнаружил сигнал метки совсем недалеко от дома. Господин Мансур пошел в полицию, показал там данные «Локатора» и авто тут же нашли.



Случай не особо драматичный, но очень показательный: стоит один раз перестраховаться, купив AirTag или Мужчина вспомнил, что несколько месяцев назад он положил AirTag в свою машину и сразу позабыл об этом. Он бросился к айфону, открыл «Локатор» и обнаружил сигнал метки совсем недалеко от дома. Господин Мансур пошел в полицию, показал там данные «Локатора» и авто тут же нашли.Случай не особо драматичный, но очень показательный: стоит один раз перестраховаться, купив AirTag или свежий iPhone , чтобы спустя время поблагодарить себя за этот мудрый поступок.