Xiaomi 13 iPhone Apple

Вот почему новый Xiaomi 13 Pro лучше, чем iPhone 14 Pro. И даже не поспоришь

Олег

Xiaomi 13 Pro


После вчерашней презентации Xiaomi в азиатских соцсетях появились новые подробности о новинках. Одну важную деталь опубликовал китайский ресурс MyDrivers.

Ранее мы уже рассказали о новинках от Xiaomi — флагманских смартфонах Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они получили свежий дизайн, работают на самом свежем чипе Snapdragon 8 Gen 2, но теперь стало известно еще кое-что: 

120W

Это блок питания мощностью 120 Ватт, который Xiaomi положила в комплект своего флагмана Xiaomi 13 Pro. Адаптер способен генерировать ток до 6А при напряжении в 20 Вольт — такой мощности с избытком хватит даже для зарядки большинства современных ноутбуков.

120W

Наличие зарядки в комплекте Xiaomi 13 Pro полностью выбивается из тренда последних нескольких лет, когда многие производители смартфонов стремятся максимально урезать комплектацию своих флагманских моделей. Первой в этом смысле стала Apple, лишив комплектного блока питания линейку iPhone 12 в 2021 году, а после и убрав его из коробки более старых моделей. Даже в комплекте самого нового и дорогого iPhone 14 Pro Max лежит лишь кабель Lightning / USB-С. Блок питания Apple с поддержкой быстрой зарядки продается отдельно.

Относительно комплектации более дешевого Xiaomi 13 пока ничего не сообщается. 

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Источник:
MyDrivers
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