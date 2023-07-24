Вот почему стоит покупать только iPhone 14 и новее — он сбережет для вас самое дорогое



В сети появилась история мужчины, который упал с высокой скалы и чуть не умер. Её рассказали в 9to5Mac.



Согласно источнику, всё произошло в Калифорнии, на горе Уилсон-роуд. Мужчина на своем авто не справился с управлением и съехал с трассы по склону скалы, после чего автомобиль упал с высоты более 120 метров в пропасть.







В момент удара iPhone 14 в кармане мужчины считал ситуацию как ДТП — это новая функция айфонов, начиная с 14-го поколения. Поскольку в овраге не было мобильной связи, смартфон сам отправил экстренный сигнал через спутник. Служба спасения прибыла на вертолете и работники услышали крики о помощи из ущелья.



Спасатели спустились в искареженную машину и вытащили оттуда пострадавшего — у него было сильное кровотечение из головы. Руководитель спасательной операции уверен: если бы не iPhone 14, то мужчину едва ли удалось бы спасти. «Кто знает, когда бы мы его нашли — если бы вообще нашли", — подытожил он.



Возможность распознавать ДТП и отправлять уведомления спасателям появилась во всей линейке iPhone 14, а также в часах Apple Watch Series 8 и Ultra. Эти функции уже неоднократно спасали жизнь владельцам девайсов Apple, так что они вполне стоят того, чтобы за них переплатить.