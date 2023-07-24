Вот почему стоит покупать только iPhone 14 и новее — он сбережет для вас самое дорогое

Олег

iPhone 14 Pro Max


В сети появилась история мужчины, который упал с высокой скалы и чуть не умер. Её рассказали в 9to5Mac.

Согласно источнику, всё произошло в Калифорнии, на горе Уилсон-роуд. Мужчина на своем авто не справился с управлением и съехал с трассы по склону скалы, после чего автомобиль упал с высоты более 120 метров в пропасть.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

В момент удара iPhone 14 в кармане мужчины считал ситуацию как ДТП — это новая функция айфонов, начиная с 14-го поколения. Поскольку в овраге не было мобильной связи, смартфон сам отправил экстренный сигнал через спутник. Служба спасения прибыла на вертолете и работники услышали крики о помощи из ущелья.

Спасатели спустились в искареженную машину и вытащили оттуда пострадавшего — у него было сильное кровотечение из головы. Руководитель спасательной операции уверен: если бы не iPhone 14, то мужчину едва ли удалось бы спасти. «Кто знает, когда бы мы его нашли — если бы вообще нашли", — подытожил он.

Возможность распознавать ДТП и отправлять уведомления спасателям появилась во всей линейке iPhone 14, а также в часах Apple Watch Series 8 и Ultra. Эти функции уже неоднократно спасали жизнь владельцам девайсов Apple, так что они вполне стоят того, чтобы за них переплатить. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple заставляет владельцев iPhone 14 отвечать на звонки с неизвестных номеров
15 причин дождаться iPhone 15 Pro и не брать iPhone 13 Pro
На «скорую помощь» обрушился шквал вызовов во время музыкального фестиваля. Во всем виновата Apple
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники научились новому трюку: банк больше не спасет ваши деньги
Раскрыт секрет, почему такси наличкой и по безналу стоит по-разному. Отличие в цене — в два раза!
Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–2
Smerch777S
Ага, только вот в России, не актуально 😁
12 минут назад
#
Купить рекламу