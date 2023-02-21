Вот почему Apple запрещает бесплатные бета-версии. Но есть способ обойти запрет

Олег

iOS 17


Компания Apple внедряет новые правила установки сборок Developer Beta ради iOS 17. Об этом пишут в MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что в первой бета-версии iOS 16.4 появился новый раздел настроек, посвященный бета-тестированию. Сама Apple заявляет, что он позволит разработчикам с платным аккаунтом ($99 в год) устанавливать свежие бета-версии прямо из «Настроек», минуя загрузку профилей. Сами профили при этом перестанут работать.

Согласно источнику, эти изменения предпринимаются компанией ради будущей iOS 17. По каким-то внутренним причинам Apple не хочет, чтобы каждый желающий мог установить эту ОС сразу после анонса на WWDC. После того как изменения вступят в силу, специальное меню для установки появится только в том случае, если на устройстве выполнен вход в платный аккаунт Apple ID разработчика. 

iOS 16.4

Несмотря на то, что девелоперских профилей больше не будет, скорее всего, этот новый запрет можно будет обойти при помощи установки IPSW. Схема выглядит так: зарегистрированный разработчик скачивает установочный образ iOS 17 в формате IPSW, выкладывает его в сеть, и любой желающий сможет его скачать и установить.

Ранее — уже довольно давно — Apple принудительно привязывала IPSW-сборки в платному Apple ID, и при установке на стороннее устройство его невозможно было активировать. Сейчас такого запрета не существует, и пока нет предпосылок для его появления.

Единственное неудобство метода установки с помощью IPSW — каждую свежую бета-версию придется «накатывать» вручную с помощью компьютера. Либо ждать публичные бета-версии, которые обычно выходят спустя 1-1,5 месяца после первой девелоперской. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Hello!
+570
Hello!
Потеря потерь)
Сегодня в 10:14
#
tellurian
+5034
tellurian
Думаю Apple продумает механизм раздачи прошивок.
Сегодня в 11:16
#
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