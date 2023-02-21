Вот почему Apple запрещает бесплатные бета-версии. Но есть способ обойти запрет

Компания Apple внедряет новые правила установки сборок Developer Beta ради iOS 17. Об этом пишут в MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что в первой бета-версии iOS 16.4 появился новый раздел настроек, посвященный бета-тестированию. Сама Apple заявляет, что он позволит разработчикам с платным аккаунтом ($99 в год) устанавливать свежие бета-версии прямо из «Настроек», минуя загрузку профилей. Сами профили при этом перестанут работать.
Согласно источнику, эти изменения предпринимаются компанией ради будущей iOS 17. По каким-то внутренним причинам Apple не хочет, чтобы каждый желающий мог установить эту ОС сразу после анонса на WWDC. После того как изменения вступят в силу, специальное меню для установки появится только в том случае, если на устройстве выполнен вход в платный аккаунт Apple ID разработчика.
Несмотря на то, что девелоперских профилей больше не будет, скорее всего, этот новый запрет можно будет обойти при помощи установки IPSW. Схема выглядит так: зарегистрированный разработчик скачивает установочный образ iOS 17 в формате IPSW, выкладывает его в сеть, и любой желающий сможет его скачать и установить.
Ранее — уже довольно давно — Apple принудительно привязывала IPSW-сборки в платному Apple ID, и при установке на стороннее устройство его невозможно было активировать. Сейчас такого запрета не существует, и пока нет предпосылок для его появления.
Единственное неудобство метода установки с помощью IPSW — каждую свежую бета-версию придется «накатывать» вручную с помощью компьютера. Либо ждать публичные бета-версии, которые обычно выходят спустя 1-1,5 месяца после первой девелоперской.
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