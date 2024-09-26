Вот сколько я получил за три аккаунта Hamster Kombat — и очень доволен. Хомяк разделил ваш мир на «до» и «после»

Сегодня произошло невероятное — листинг наихайповейшей телеграм-игры всех времен, Hamster Kombat. Её история началась глубокой весной текущего года, она собрала какое-то нереальное количество игроков, и еще столько же — хейтеров. От хомяка ожидали миллионов долларов, хомяка хейтили и хоронили. Но он выжил, раздал и перезапустился.
В чем феномен «Хамстер Комбат» в частности и телеграм-тапалок вообще? Почему я в него полез, на что рассчитывал, сколько получил и почему доволен? Надо ли продавать хомякоины или стоит придержать? Раскрою все карты в этом тексте.
Пришествие ХомыВзрыв Hamster Kombat произошел не на ровном месте: благодатную почву для него подготовил проект Notcoin. Это первая в истории Telegram мини-игра, которая позволяла с помощью обычных тапов по экрану получить некоторое количество криптовалюты, а потом обменять её на реальные деньги.
До самого листинга Ноткойн и его игроков поливали насмешками — глупцы, кто ж даст вам деньги за просто так? Идите на завод! Я был не то, что бы прямо в их числе; однако в ноткойн я тоже не верил, и считал, что это пустая трата времени. Один из моих друзей даже присылал мне рефералку, на которую я ответил «скобочкой». Не до того, брат, есть проблемы поважнее.
А потом я случайно увидел в Telegram-кошельке строчку Notcoin, и подумал: неужели его запустили? Оказалось, что мой друг получил токенов примерно на $100, но продавать их не стал в надежде на рост токена. При этом массовым увлечение ноткойном назвать было нельзя, туда зашло сравнительно немного позитивно настроенных людей.
По сети моментально разлетелся успешный кейс Notcoin, и у людей четко закрепилась мысль: в телеграме раздают бабки за ничего. Немного, но раздают. И тут появляется Хамстер; пожалуй, лучшего момента для него и придумать нельзя.
Почему я зашелВ Хамстера я тоже играть поначалу не стал, потому что он для меня выглядел еще более кринжово, чем Notcoin. Однако после обзора Саши Кузнецова я подумал: а почему нет, надо попробовать. Меня заинтересовали механики игры, то, как разработчики пользуются своей на дрожжах растущей аудиторией. Я создал аккаунт и стал понемногу прокачиваться и наблюдать за ситуацией. А потом второй, потом третий.
Довольно быстро девелоперы подхватили этот сквозняк перемен и наклепали тапалок всех мастей — здесь тебе и монетки, и тамагочи, и симулятор Илона Маска, на любой вкус и цвет. При этом Hamster по-прежнему оставался (и до сих пор остается) царем горы по количеству активных игроков. Отчасти это и сгубило его, дальше поясню.
Не замечать хайп хомяков было уже невозможно, и консервативный рунет выбрал стратегию насмешек со стороны — появилось множество хейтерских комментариев и мемов; не обошлось без тонны аналитики от диванных экспертов. Мастера спорта по криптокиданию разъясняли на пальцах, почему «токеномика проекта» подразумевает лишь высасывание соков из аудитории и ничего её не даст взамен. На этом фоне особенно удивительно было видеть людей, которые всерьез рассчитывали получить сотни и даже тысячи долларов за «сильный» аккаунт с «пассивкой 6 млн».
Фото: YouTube
Любопытно, как сами разрабы смело играли с этой темой: открыто называли своих пользователей «хомяками» (в рунете и крипте это синоним лоха), продвигали слоганы «хомяки — сила» и всячески триггерили аудиторию карточками вроде «Ламба: они мечтают, а ты катаешься».
Сказать честно, я не ждал от хамстера почти ничего, однако продолжал потихоньку прокачивать аккаунты. Исключительно по фану и в свободное время. было очень интересно, чем всё это закончится. Игровые процессы явно затягивались, появились слухи о ссорах между директорами проекта, а в карточках замелькали букмекеры. Я считал, что проект либо загнется полностью, либо раздаст символическое количество токенов, половину которых заморозит на полгода-год, чтобы толпы хомякоидов не утоптали курс спустя четыре минуты после листинга. О котором, к слову, не было и речи вплоть до сентября.
Что в итогеНеожиданно разработчики Hamster Kombat перешли в наступление и выкатили дату — 26 сентября 2024 года пройдет листинг токена HMSTR. В приложении появилась дорожная карта, кнопки привязки кошельков и аккаунтов бирж, обратный отсчет до выхода на торги. Призрачная надежда на хомяковые гроши резко укрепилась и затвердела, как гипс на перевязанном колене. Более чем 100-миллионная база игроков хамстера перешла в режим ожидания.
Расчет токенов назначили на 21 сентября; он был крайне непрозрачным и причин тому несколько. Во-первых, в игре было довольно много линий достижений, и выдавать крипту нужно было сразу по всем. Во-вторых, создатели долгое время не могли дать ладу между собой и сами не знали, как лучше считать; на то же самое указывают и инсайды вроде этого. В-третьих, для экономики проекта раздать требовалось так, чтобы не обанкротиться самим, но и не распугать аудиторию. До завершения расчета формул не знал никто.
В результате средний игрок с несколькими друзьями-рефералами получил примерно 1200-1500 HMSTR. Если взять цену в 0,01 за токен, то выходят скромные 12-15 долларов. Если учесть, что проект работал почти полгода и собирал в себя, мягко скажем, не самую финансово подкованную аудиторию, то уже 22 числа в рунете поднялся вой: кто-то проклинал создателей, кто-то называл их скамерами, кто-то грозил судом. И только блогеры и владельцы больших медиа довольно молчали: за одних только рефералов, получить которых можно было лишь имея приличную аудиторию, давали подчас больше, чем за довольно сильный аккаунт.
Забавно, как тысячи читеров, которых резко забанили аккурат перед раздачей токенов, взвыли, понося хамстера в хвост и в гриву за то что проект их якобы «побрил как хомяков». Ребят, а чего вы хотели? В нечестной игре не бывает двух победителей.
Сам же я подошел к листингу со следующими показателями аккаунтов:
А вот результат, который мне выкатили за эти показатели:
Всего мне дадут 7112 HMSTR, которые по цене премаркета будут стоить около $75. Продать можно будет не всё: около 830 HMSTR останутся замороженными на моих аккаунтах и начислятся позже. Продать сразу мне позволят 6275 HMSTR.
Доволен ли я? Очень доволен. По нескольким причинам.
Почему Hamster Kombat всё сделал правильно
- Много или мало раздал хамстер своим игрокам? Разумеется, мало. С этим глупо спорить, особенно на фоне Notcoin и DOGS, где получить от $100 было вполне реальным исходом. Вот здесь я рассказал, сколько получил с шести аккаунтов DOGS — набралась внушительная сумма.
- Стоило ли раздать по-другому? Разумеется, нет. Раздать более внушительные суммы почти 100 млн игроков (даже по $100 на каждого) было физически невозможно, любой калькулятор вам это докажет. Притом что проект явно затянулся и начал сосать деньги тупо на поддержание самого себя. А раздать меньше или не дать вообще ничего было бы очевидным скамом, и здорово, что команда хомы выбрала лучше понемногу, но выплатить.
- Правильно ли забанили читеров? Разумеется, да. Человек, который хитрит против правил для получения денег, фактически является мошенником и отнимает эти деньги у других игроков. Некоторые говорят, что надо было забанить читеров раньше, а не перед самой раздачей, чтобы люди успели прокачать новый аккаунт, но я сам с этим не согласен.
- Хейт против Hamster Kombat — хорошо или плохо? Я считаю, что вой «обманутых дольщиков» поспособствует небольшому оттоку публики от телеграм-тапалок, что в свою очередь позволит оставшимся получить больше. На фоне того, что проект всё-таки раздал сколько смог, я не считаю скамом ни его, ни крипто-игры в Telegram как класс. И, конечно же, продолжу заходить в новыке проекты в ближайшее время — прямо сейчас играю в TapSwap, Blum, CATS и SideFans.
Феномен хомяка и водораздел криптоисторииНельзя недооценивать роль Notcoin в популяризации криптовалют среди обычных юзеров, однако я уверен — ключевую роль в этом сыграл именно хомяк. Ноткойн был проектом для гиков и авантюристов (пусть и доморощенных), а Hamster Kombat привлекал тупо всех: мужчин и женщин, технарей и школьников, городских и сельских жителей. Он реально популяризировал крипту и телеграм-игры, отвесив колоссальный мотивирующий пинок всем остальным проектам. Это весомая фора для всех разработчиков, которые запускают мини-игры в телеграме с весны 2024 года.
Феномен Hamster Kombat и телеграм-тапалок вообще — это получение реальных денег за условное «ничего» без погружения в скальпинг, фьючерсы и вообще индустрию. Такого ранее никогда не было, и теперь наш мир изменился. Да-да, я слышу заумные голоса о плате за время и внимание пользователя, но большинство людей такими понятиями не руководствуются — они оценивают свои действия лишь по количеству вложенных средств. В случае с (добропорядочными) тапалками вложения нулевые.
Как долго это продлится? Никто не знает, но посмотрите на ChatGPT. Его хайп продержался около полугода, а потом интерес резко улетучился. Поскольку телеграм-игры всё же дают игрокам при должной их сноровке какой-то осязаемый профит, интерес к ним тоже продержится подольше. На мой субъективный взгляд, получить что-то заметное с телеграм-тапалок можно будет плюс-минус до конца текущего года. Далее новые проекты либо вовсе перестанут раздавать крипту, либо её будет ничтожное, не стоящее ваших сил и времени количество.
Я решил не придерживать, а продавать HMSTR. Это и произошло только что: за мои 6275 токенов на споте дали 72,4 USDT. Замороженными остались 833 HMSTR (условно 8,3$).
Решил продавать по двум причинам: во-первых, я тот еще криптохолдер, а во-вторых — обычно мем-койны не живут долго и счастливо, а традиционно скатываются в плинтус спустя несколько месяцев или вовсе недель. Даже пригретые на груди Маска Dogecoin и Shiba-Inu отнюдь не стоят даже доллара спустя пару лет — они грустно перекатываются вслед за биткойном, постепенно утрачивая остатки ликвидности. Это моё личное мнение, с которым вы имеете право не согласиться.