Вот так и продавай iPhone на вторичке: ни смартфона, ни денег!

Власти РФ постепенно усиливают контроль за безналичными переводами и операциями, в связи с чем эксперты прогнозируют массовый спрос на наличные деньги в ближайшее время. Многие привыкли при продаже личных вещей или электроники получать деньги на карту, но теперь алгоритм может постепенно меняться, снова возвращаясь к расчету бумажными деньгами. И тут кроется большая опасность.

В сети появилась история продавца iPhone из Австралии, который потерял и смартфон, и деньги за него. Покупатель связался с ним и договорился о личной встрече, на которую принес наличные деньги — большая часть их оказалась фальшивками. Цена устройства составляла 350 австралийских долларов, а мошенник принес с собой шесть поддельных купюр по $50 и три настоящих по $10 и $20. Он смешал купюры и отдал продавцу, который даже не удосужился их проверить хотя бы поверхностно. И зря: оказалось, что на фальшивках была большая заметная надпись PROPS, то есть фактически человек получил игрушечные деньги не заметил этого.За долгие годы свободного и удобного онлайн-банкинга россияне отвыкли от наличных денег, а значит бдительность в отношении подделок могла ослабнуть. При продаже iPhone и любых других личных вещей за наличные обязательно проверяйте купюры в момент сделки. Это можно сделать визуально, на ощупь, или через банкомат: инициируйте внесение средств на свой счет, отдайте купюры банкомату и дождитесь, пока он их проверит и пересчитает, а потом отмените внесение — аппарат отдаст деньги обратно.