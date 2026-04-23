Вот так и продавай iPhone на вторичке: ни смартфона, ни денег!

Олег

Фото: Gemini

Власти РФ постепенно усиливают контроль за безналичными переводами и операциями, в связи с чем эксперты прогнозируют массовый спрос на наличные деньги в ближайшее время. Многие привыкли при продаже личных вещей или электроники получать деньги на карту, но теперь алгоритм может постепенно меняться, снова возвращаясь к расчету бумажными деньгами. И тут кроется большая опасность. 

В сети появилась история продавца iPhone из Австралии, который потерял и смартфон, и деньги за него. Покупатель связался с ним и договорился о личной встрече, на которую принес наличные деньги — большая часть их оказалась фальшивками. Цена устройства составляла 350 австралийских долларов, а мошенник принес с собой шесть поддельных купюр по $50 и три настоящих по $10 и $20. Он смешал купюры и отдал продавцу, который даже не удосужился их проверить хотя бы поверхностно. И зря: оказалось, что на фальшивках была большая заметная надпись PROPS, то есть фактически человек получил игрушечные деньги не заметил этого. 

За долгие годы свободного и удобного онлайн-банкинга россияне отвыкли от наличных денег, а значит бдительность в отношении подделок могла ослабнуть. При продаже iPhone и любых других личных вещей за наличные обязательно проверяйте купюры в момент сделки. Это можно сделать визуально, на ощупь, или через банкомат: инициируйте внесение средств на свой счет, отдайте купюры банкомату и дождитесь, пока он их проверит и пересчитает, а потом отмените внесение — аппарат отдаст деньги обратно. 
WCCF Tech
Рекомендации

Рекомендации

Комментарии (1)

kardigan
kardigan
Подделка денежных знаков это уже не просто кидалово-это кидалово государства. Раскрутят по полной. Мало идиотов, которые рискнут сделать это в масштабах стоимости засаленного айфона не оставив при этом следов.
И при чём здесь австралиец?! Я например всегда предпочитаю получать наличные и никогда за долгие годы не встречал кидалова.
час назад в 12:14
