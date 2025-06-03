Вот так мог выглядеть автомобиль от Nothing

Фото: Jashojit SenguptaСогласно источнику, несуществующий Nothing Car показал дизайнер Джашоджит Сенгупта. За основу он взял не классический седан, а нечто вроде одноместного болида с разноширокими осями. При оформлении использованы классические цвета Nothing: белый, черный и красный; также присутствуют полупрозрачные элементы.
Цифровой дизайнер показал, как можно было бы применить дизайн-код бренда Nothing в автопроизводстве. Концепт опубликован в Yanko Design.
Цифровой дизайнер показал, как можно было бы применить дизайн-код бренда Nothing в автопроизводстве. Концепт опубликован в Yanko Design.
Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta
Среди прочего, любопытно увидеть перед водительским местом на кузове отчетливый рисунок в виде магнитов MagSafe. Как вам такой концепт? Хотелось бы встретить его в реальной жизни?