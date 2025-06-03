Вот так мог выглядеть автомобиль от Nothing

Олег

Фото: Jashojit Sengupta

Фото: Jashojit Sengupta

Цифровой дизайнер показал, как можно было бы применить дизайн-код бренда Nothing в автопроизводстве. Концепт опубликован в Yanko Design.

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Согласно источнику, несуществующий Nothing Car показал дизайнер Джашоджит Сенгупта. За основу он взял не классический седан, а нечто вроде одноместного болида с разноширокими осями. При оформлении использованы классические цвета Nothing: белый, черный и красный; также присутствуют полупрозрачные элементы.

Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta

Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta

Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta

Фото: Jashojit Sengupta
Фото: Jashojit Sengupta

Среди прочего, любопытно увидеть перед водительским местом на кузове отчетливый рисунок в виде магнитов MagSafe. Как вам такой концепт? Хотелось бы встретить его в реальной жизни? 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+2414
tellurian
Как по мне, так себе.
час назад в 15:57
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Pavel Nikiforov
+766
Pavel Nikiforov
выглядит интересно
но скорее всего не для дорог общего пользования
час назад в 15:59
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