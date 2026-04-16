Вот так нельзя делать с iPhone, но Apple это рекламирует. Пусть обклеиваются сами

Фархад


Компания Apple выпустила серию роликов, в котором iPhone 17 Pro показывают буквально обклеенным миниатюрными наклейками. Видео появилось на официальном YouTube-канале бренда и сопровождается хэштегами #iPhoneDecor и #iPhoneCustomization.

Производитель предлагает обклеивать алюминиевое «плато» с камерами, LiDAR, вспышкой и микрофоном. Именно эта часть сделает ваш девайс более персональным, но есть и подводные камни. На практике это довольно спорный совет, поскольку речь идёт о металлической поверхности, где любое вмешательство в покрытие может оставить следы. И это уже знакомая история для владельцев MacBook — после снятия наклеек часто остаются отпечатки клея, потёртости и проявляется разница в цвете корпуса за счёт естественных процессов.



С iPhone, особенно с алюминиевым каркасом, риск ровно тот же: со временем следы могут не просто остаться, а стать постоянными из-за воздействия солнца, грязи и температуры. А это напрямую бьёт по внешнему виду устройства, особенно если вы захотите позже продать его на вторичном рынке.

По сути, Apple сейчас продвигает формат кастомизации, который конфликтует с реальной практикой использования устройств. Возможно, это хитрый план Тима Кука по борьбе с перепродажей iPhone на вторичном рынке.
Рекомендации

Рекомендации

