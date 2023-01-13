Вот зачем нужна банковская карта UnionPay после ухода Visa и MasterCard

Россияне активно оформляли карты платежной системы UnionPay, из-за чего она показала многократный рост в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, по итогам 2022 года карты UnionPay, выпущенные российскими банками, взлетели в популярности среди пользователей из РФ. Банки поделились статистикой, а также рассказали, для чего россияне чаще всего используют карту китайской ПС.
В прошлом году российские банки зафиксировали, что количество выпущенных карт UnionPay и объемы операций по них взлетели в несколько раз. Например, «Почта Банк» эмитировал более 254 тысяч таких карт, а другой крупный банк (название не раскрывается) выпустил более 200 тысяч штук. Его представитель сообщает, что «во второй половине года спрос на карты увеличился почти на 40% по отношению к первому полугодию». Еще один банк раскрыл, что количество заказов на карты UnionPay выросло в 20 раз по сравнению с 2021 годом.
Как следует из статистики за год, более 90% всех операций по картам UnionPay российских банков проходят за пределами РФ. То есть, чаще всего россияне заказывают себе карту UnionPay для поездок за границу. «Почта Банк» говорит, что объемы операций росли буквально каждый месяц в течение всего 2022 года. Самое большое их количество совершается в евро, долларах, турецких лирах и дирхамах».
Любопытно, что характер операций по картам UnionPay указывает на то, что ими пользуются россияне, оставшиеся жить за границей. Аналитики отмечают, что поначалу основные расходы по ним составляли переводы и пополнение электронных кошельков, покупка авиабилетов и личных вещей. Однако ближе к концу года приоритет сместился в сторону автозапчастей и покупок в зарубежных супермаркетах, а вот переводы в кошельки сократились. Многие клиенты чаще оплачивают покупки, чем снимают наличные.
Такое применение для карт UnionPay вполне логично, поскольку в марте 2022 года российский «пластик» Visa и MasterCard перестал работать за рубежом. После середины года карты «МИР» тоже отказались принимать почти во всех странах из опасения попасть под вторичные санкции США.