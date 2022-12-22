WhatsApp

Войти в WhatsApp теперь можно без SIM-карты. Это новая функция

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил возможность авторизации в аккаунте без использования SIM-карты. Об этом пишет WABetaInfo.

Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-версии WhatsApp и рассказывают обо всех своих находках. На этот раз они обнаружили в бета-сборке новую функцию — возможность входа в аккаунт без получения СМС-кода. Фишка тестируется в версии 2.23.1.11 для Android.

Согласно источнику, некоторым бета-тестерам удалось получить одноразовый 6-значный код для входа в аккаунт не по СМС, а в виде push-сообщения. Оказалось, что это новая функция, которая тестируется в данный момент. Получить проверочный код в push можно в случаях, когда пользователь переносит аккаунт с одного смартфона на другой, либо если он подключает к аккаунту дополнительное устройство. 

WhatsApp

Это очень удобное нововведение, которое в некоторых случаях позволяет обойтись без SIM-карты для получения кода. На данный момент нововведение тестируется на Android; в случае положительных результатов оно появится в релизной версии WhatsApp в ближайшие недели.

Ранее мы рассказали о новой функции WhatsApp, которая уже доступна для всех. Нечто похожее есть в Telegram, но в WhatsApp сделано лучше. 

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Источник:
WABetaInfo
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