Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Воздуха набрали? Apple передумала выпускать iPhone Air 2 в следующем году

Фархад

Air

Журналисты The Information поделились эксклюзивной информацией, что Apple приняла решение отложить выпуск iPhone Air 2 на неопределённый срок.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Apple уведомила инженеров и поставщиков о том, что снимает выпуск следующего iPhone Air с графика, не сообщая новой даты. В сообщении упоминаются «три человека, участвовавших в проекте». Изначально компания хотела выпустить iPhone Air 2 осенью следующего года вместе с iPhone 18 Pro и iPhone Fold. Он должен был стать легче и мощнее текущего iPhone Air.

Интересно и другое: в The Information также уточнили, что Apple полностью «не отменила выпуск следующего iPhone Air». Более того, некоторые инженеры всё ещё работают над проектом.

В чём причина такого решения? В провальных продажах iPhone Air. Завод Foxconn даже демонтировал всё, кроме полутора производственных линий для сборки iPhone Air, и планирует полностью остановить производство к концу ноября.

Если iPhone Air 2 не выпустят вместе с iPhone 18 и 18e весной 2027, значит, ждать второго поколения ультратонких смартфонов вообще не стоит.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
iPhone Air — самый интересный айфон 2025 года! Обзор
Apple придумала, куда спрятать камеру в iPhone XX
Сеть restore: совместно с ресторанами AVA Bistro выпустили десерт в виде iPhone 17 Pro Max

Рекомендации

Рекомендации

Так вот почему глючат и не работают звонки в WhatsApp и Telegram! Все причины
В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4235
kardigan
Было ожидаемо, что мало кто купит это псевдо ультратонкое изделие.
час назад в 00:32
#
YABLOKOFON
+357
YABLOKOFON kardigan
надо было его делать полностью без разъёмов и оставить второй динамик для стерео звука, и был бы вполне себе интересный варик
50 минут назад
#