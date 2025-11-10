Воздуха набрали? Apple передумала выпускать iPhone Air 2 в следующем году







Журналисты The Information поделились эксклюзивной информацией, что Apple приняла решение отложить выпуск iPhone Air 2 на неопределённый срок. Журналисты The Information поделились эксклюзивной информацией, что Apple приняла решение отложить выпуск iPhone Air 2 на неопределённый срок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Apple уведомила инженеров и поставщиков о том, что снимает выпуск следующего iPhone Air с графика, не сообщая новой даты. В сообщении упоминаются «три человека, участвовавших в проекте». Изначально компания хотела выпустить iPhone Air 2 осенью следующего года вместе с iPhone 18 Pro и iPhone Fold. Он должен был стать легче и мощнее текущего iPhone Air.Интересно и другое: в The Information также уточнили, что Apple полностью «не отменила выпуск следующего iPhone Air». Более того, некоторые инженеры всё ещё работают над проектом.В чём причина такого решения? В провальных продажах iPhone Air. Завод Foxconn даже демонтировал всё, кроме полутора производственных линий для сборки iPhone Air, и планирует полностью остановить производство к концу ноября.Если iPhone Air 2 не выпустят вместе с iPhone 18 и 18e весной 2027, значит, ждать второго поколения ультратонких смартфонов вообще не стоит.