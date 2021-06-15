Улучшенная съёмка панорамных фотографий

Ускорение 5G

Возможность выбрать приоритет подключения 5G над Wi-Fi

Пространственный звук Spatial Audio в FaceTime с отслеживанием положения головы пользователя

Портретный режим в FaceTime

Интерактивный глобус в «Картах»

Пошаговая навигация по пешеходным маршрутам в «Картах»

Распознавание объектов на фотографиях и поиск этих объектов в интернете

Распознавание текста на фотографиях

Анимированные обои в «Погоде»

Хранение цифровых ключей в «Кошельке»

Поддержку отслеживания устойчивости при ходьбе в приложении «Здоровье»







Этой осенью Apple выпустит обновление iOS 15, которое станет доступно даже очень старым смартфонам — начиная от моделей iPhone 6s и 6s Plus, вышедших в 2015 году. Это очень смелый и неожиданный шаг для Apple, ведь до сих пор компания не выпускала крупные обновления для столь старых устройств. Впрочем, радость стоит поумерить, ведь самые интересные из новых возможностей iOS 15 будут доступны только на относительно новых аппаратах с процессорами не старее A12 Bionic.Линейка iPhone 12 получит следующие эксклюзивные функции:Можно ожидать, что эти функции станут доступны и у линейки iPhone 13, когда она выйдет осенью 2021 года.Возможности, реализованные для iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, линейки iPhone 11, iPhone SE второго поколения и линейки iPhone 12:Линейка iPhone 8 сможет отслеживать устойчивость пользователя при ходьбе и получит поддержку пространственного звука в FaceTime, а iPhone 7 только последнюю функцию.Более ранние модели iPhone будут лишены перечисленных выше возможностей, и обновление iOS 15 по сути станет для них лишь незначительным косметическим улучшением. Вероятно, это объясняется аппаратными ограничениями, в том числе из-за того, что процессор не сможет справиться со столь ресурсоёмкими задачами или это значительно снизит время автономной работы устройства.