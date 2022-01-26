

Клиенты образовательной платформы GeekBrains (проект VK) подали коллективный иск против компании. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».



Согласно источнику, покупатели курсов недовольны политикой GeekBrains по части возврата средств после отмены заказа. Например, если студент решил отказаться от приобретенных курсов в самом начале обучения, то он либо вовсе не получит возврата уплаченных денег, либо получит жалкие 15-30%. При этом закон о защите прав потребителей обязывает продавца услуг вернуть всю уплаченную сумму, если клиент не хочет продолжать сотрудничество.



В исковом заявлении участвует 31 студент платформы. Все эти ребята приобрели курс от GeekBrains, но спустя какое-то время решили, что он им не подходит. Исковое заявление содержит требование о финансовой компенсации в размере 4,5 млн рублей.



Адвокаты истцов утверждают, что шансы на победу в суде очень велики. Закон обязывает продавца услуг сделать полный возврат, а удержать имеет право только ту сумму, которая равняется фактически понесенным убыткам. В GeekBrains решили «упросить» отношения с клиентом, и включили в оферту следующие условия: возврат в размере 100% гарантирован в течение первых трех дней с момента начала курса; если прошло больше 3, но меньше 14-ти дней — вернут уже 30%, а в течение 14-30 дней — всего 15%. Спустя 30 дней никаких возвратов уже не проводится.



Однако юристы считают, что сумма издержек не может быть прописана заранее в договоре оферты. Закон предписывает рассчитать затраты продавца персонально по каждому отказавшемуся клиенту и документально подтвердить свои расходы на него. Однако ни одного подобного документа GeekBrains истцам не предоставил.



Представители GeekBrains уклонились от комментариев по поводу иска, но сказали следующее: «Это абсолютно нормально, что кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно».



Сторонние юристы, которые не участвуют в деле, тоже считают, что студенты выиграют суд. По их мнению, оферта GeekBrains противоречит закону, а потому не может быть применена; при этом у потребителя в РФ есть право расторгнуть договор об услугах исключительно по своему желанию. Руководитель «Нетологии» считает, что на данный момент компаниям проще договориться с каждым недовольным пользователем индивидуально, чем менять правила в невыгодную для себя сторону сразу для всех.





