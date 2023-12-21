Впервые за пять лет iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличатся в размерах. Вот это экранище!

Фото: MacRumors



Компания Apple собирается оснастить новым типом линзы обе модели iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.



Свежий инсайд раскрывает планы Apple на будущие смартфоны 2024 года. Согласно ему, и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max получат новый тип линзы телеобъектива — тетрапризму. В 2023-м она появилась лишь в iPhone 15 Pro Max, поскольку негласно считается, что в модели Pro для неё не хватило места.







Ожидается, что Apple решит эту проблему радикально: «прошки» увеличатся в размерах Диагонали дисплеев составят 6,3 и 6,9 дюйма для 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Благодаря этому в iPhone 16 Pro станет больше места для компонентов и тетрапризма должна в него поместиться. А размер дисплея iPhone 16 Pro Max вплотную приблизится к самым первым 7-дюймовым планшетам.



В последний раз Apple увеличивала дисплей iPhone Pro в 2019 году: тогда iPhone 12 Pro получил диагональ 6,1 дюйма вместо 5,8 в iPhone 11 Pro, а дисплей 12 Pro Max увеличился до 6,7 дюймов против 6,5 дюймов в 11 Pro Max.