Впервые за пять лет iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличатся в размерах. Вот это экранище!

Олег

iPhone 16 Pro

 Фото: MacRumors 

Компания Apple собирается оснастить новым типом линзы обе модели iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.

Свежий инсайд раскрывает планы Apple на будущие смартфоны 2024 года. Согласно ему, и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max получат новый тип линзы телеобъектива — тетрапризму. В 2023-м она появилась лишь в iPhone 15 Pro Max, поскольку негласно считается, что в модели Pro для неё не хватило места.

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Ожидается, что Apple решит эту проблему радикально: «прошки» увеличатся в размерах Диагонали дисплеев составят 6,3 и 6,9 дюйма для 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Благодаря этому в iPhone 16 Pro станет больше места для компонентов и тетрапризма должна в него поместиться. А размер дисплея iPhone 16 Pro Max вплотную приблизится к самым первым 7-дюймовым планшетам.

В последний раз Apple увеличивала дисплей iPhone Pro в 2019 году: тогда iPhone 12 Pro получил диагональ 6,1 дюйма вместо 5,8 в iPhone 11 Pro, а дисплей 12 Pro Max увеличился до 6,7 дюймов против 6,5 дюймов в 11 Pro Max. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–1038
NYX
Эпол уязвило, что самса стала лучшим большим смартфоном
2 часа назад в 15:13
#
tellurian
+4700
tellurian
Как в руке будет лежать и насколько комфортно ?
час назад в 15:24
#
kardigan
+3329
kardigan
Помнится раньше Самсунг гнобили , типа че это за лопата, мол неудобно будет и вот прошло некое время и что мы видим!?
час назад в 15:40
#
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