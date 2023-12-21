Впервые за пять лет iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличатся в размерах. Вот это экранище!

Фото: MacRumors
Компания Apple собирается оснастить новым типом линзы обе модели iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.
Свежий инсайд раскрывает планы Apple на будущие смартфоны 2024 года. Согласно ему, и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max получат новый тип линзы телеобъектива — тетрапризму. В 2023-м она появилась лишь в iPhone 15 Pro Max, поскольку негласно считается, что в модели Pro для неё не хватило места.
Компания Apple собирается оснастить новым типом линзы обе модели iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.
Свежий инсайд раскрывает планы Apple на будущие смартфоны 2024 года. Согласно ему, и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max получат новый тип линзы телеобъектива — тетрапризму. В 2023-м она появилась лишь в iPhone 15 Pro Max, поскольку негласно считается, что в модели Pro для неё не хватило места.
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Ожидается, что Apple решит эту проблему радикально: «прошки» увеличатся в размерах Диагонали дисплеев составят 6,3 и 6,9 дюйма для 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Благодаря этому в iPhone 16 Pro станет больше места для компонентов и тетрапризма должна в него поместиться. А размер дисплея iPhone 16 Pro Max вплотную приблизится к самым первым 7-дюймовым планшетам.
В последний раз Apple увеличивала дисплей iPhone Pro в 2019 году: тогда iPhone 12 Pro получил диагональ 6,1 дюйма вместо 5,8 в iPhone 11 Pro, а дисплей 12 Pro Max увеличился до 6,7 дюймов против 6,5 дюймов в 11 Pro Max.