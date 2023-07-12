Что нужно знать о VPN в 2023 году

VPN-сервисы — популярный и удобный способ получения доступа к информации, контенту, приложениям или играм. Если взглянуть в топ бесплатных программ App Store прямо сейчас — там вторую и четвертую строчки занимают VPN. Мы сделали подборку надежных и рабочих сервисов на момент публикации, а также ответили на несколько главных вопросов, которые возникают непосредственно перед их использованием.
Подборка рабочих сервисовСобрали VPN-сервисы и проверили их работоспособность в самых популярных мобильных сетях.
AdGuard VPN
AdGuard VPN — сервис от одноименного разработчика блокировщика рекламы. Есть приложения для iOS, Android, Windows, Mac, а также в виде браузерного расширения.
Преимущества:
- Есть бесплатная пробная версия (3 ГБ в месяц)
- Оплата годовой подписки на официальном сайте дешевле, чем в App Store — 329 р./месяц против 340,83 р./месяц (здесь и далее цены указаны при единоразовой оплате за год)
- В один аккаунт можно добавить до 10 устройств
- Скорость и трафик безлимитны
- Есть возможность оплаты картами МИР
Planet VPN
На момент публикации этот сервис занимает вторую строчку в топе бесплатных приложений App Store. Приложение доступно на iOS, Android, Mac, Windows, Linux, а также в качестве браузерных решений, профилей для роутеров и OpenVPN.
Преимущества:
- Есть бесплатная версия
- Оплата подписки на официальном сайте, дешевле, чем в App Store — 299р./месяц против 415,83р./месяц
- Более 60 локаций, 1260 серверов
- В один аккаунт можно добавить до 10 устройств
- Есть возможность оплаты картами МИР
Hidemy.name
Один из самых доступных сервисов в нашей подборке. Впрочем, у него есть недостаток — отсутствует бесплатная версия. Приложение Hidemy.name доступно на iOS, Android, Windows, macOS, Linux, а также на Android TV и в качестве решения для роутера.
Преимущества:
- Стоимость годовой подписки составляет 270р./месяц, на официальном сайте, а в App Store дешевле 266р./месяц
- В один аккаунт можно добавить до 5 устройств
- Есть возможность оплаты картами МИР и через СБП
ItHelper
Приложения сервиса доступны на iOS, Android и Windows. К сожалению, у него нет бесплатной версии. Стоимость составляет 333 р./месяц при оплате годового абонемента, а месячный обойдется в 499 р., но в App Store его можно приобрести за 449 р.
Преимущества:
- Годовой абонемент позволяет добавлять в аккаунт 4 устройства
- К оплате принимаются российские банковские карты
- Простое приложение
Все сервисы из нашей подборки поддерживают оплату через App Store. Несмотря на это, мы рекомендуем проверять стоимость на официальных сайтах, поскольку там она может быть ниже.
Как на iPhone автоматически активировать VPN при запуске приложенияВ случае, если VPN используется для конкретного приложения (или нескольких) имеет смысл настроить на iPhone автоматизацию, которая будет активировать VPN-соединение при запуске конкретной игры или программы. Рассмотрим создание автоматизации на примере Google Chrome и AdGuard VPN, но вы сможете попробовать проделать аналогичные шаги для других связок.
- Запустите приложение «Команды» и перейдите во вкладку «Автоматизация»
- Нажмите на «+» в верхнем правом углу и выберите «Создать автоматизацию для себя»
- В открывшемся меню переходим в раздел «Приложение» и проверяем, чтобы галочка стояла в позиции «Открыто»
- Нажимаем «Приложение (Выбрать)» — здесь из списка выберите нужное, в данном случае Chrome, и нажмите «Готово»
- Нажимаем «Далее» в правом верхнем углу экрана
- Внизу появится поле поиска действий — вбейте в него VPN, а затем перейдите в AdGuard VPN и выберите «Настроить VPN-соединение»
- В поле Действия появится строчка «Включить VPN-соединение» — нажмите кнопку «Далее» в верхнем правом углу экрана
- Откроется финальное окно — здесь нужно отключить «Спрашивать до запуска» и нажать кнопку «Готово»
- Открываем «Команды», переходим во вкладку «Автоматизация», нажимаем «+» и выбираем «Создать автоматизацию для себя»
- Переходим в «Приложение», но на этот раз ставим галочку на «Закрыто» и жмем «Далее»
- В поле «Поиск ПО и действий» вбиваем VPN, а затем переходим в AdGuard VPN и выберите «Настроить VPN-соединение»
- В поле Действия появится строчка «Включить VPN-соединение» — тапните по слову «Включить», оно поменяется на «Выключить»
- Жмем «Далее» и переходим в финальный экран — здесь отключаем «Спрашивать до запуска» и жмем «Готово»
Теперь у нас iPhone или iPad есть две автоматизации, которую будут подключать VPN при запуске Chrome и отключать при закрытии. Таким образом не нужно постоянно мониторить подключение и переживать за расход трафика.
Что еще нужно знатьА теперь отвечаем на самые главные и распространенные вопросы по работе VPN в мобильных сетях.
Почему не стоит забывать про включенный VPN?С этим все просто — если у вас тариф с безлимитным интернетом, то переживать не стоит. Тем не менее у большинства операторов тарифные сетки предлагают пакеты гигабайт и безлимитный трафик на различные сервисы, например, мессенджеры или потоковые платформы. При активированном VPN весь трафик шифруется, а это означает, что оператор не может узнать, какими приложениями вы пользуетесь — в таком случае не будут работать безлимитные опции, поскольку VPN расходует трафик из основного пакета.
Постоянно включенный VPN может быстрее разряжать ваше устройство, поскольку сервис шифрует данные и создает канал для их передачи. Из-за нестабильного соединения могут происходить обрывы связи, поэтому в фоновом режиме проходят повторные подключения, которые дополнительно просаживают автономную работу.