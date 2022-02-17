Злоумышленники уже не выпытывают информацию о ваших банковских счетах. Вы сами ее отдаете. VPN тут не поможет.
Особенно если он бесплатный. 85% пользователей заходят через VPN, думая о безопасности своих данных. Переходя по незнакомым ссылкам, вы сами можете оставить всю важную информацию о себе, в том числе и банковские данные. Существуют VPN-сервисы, которые проверяют безопасность сайтов и предупреждают об опасности, но они платные.
В 2021 году в даркнете неоднократно всплывали базы данных пользователей VPN. Около 800 тысяч россиян стали жертвами утечки. Они использовали FreeVPN.org и DashVPN.io. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем доверится неизвестному разработчику.
К сожалению, из-за финансового положения и наличия бесплатных вариантов, пользователи предпочитают вариант «дешево и сердито». Стоит помнить, что даже платный сервис не даст 100% гарантии безопасности, а значит лучше всего полагаться на себя. Не переходите по подозрительным ссылкам и не спешите выкладывать свои данные неизвестно кому. Это касается не только интернета.
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