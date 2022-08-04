VPN-сервисы в России могут получить «черную метку»



В России предложили особым образом маркировать VPN-сервисы. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев получил официальное предложение маркировать VPN-сервисы знаком «18+». Инициативу направил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.



Он считает, что это позволит существенно снизить риски утечки данных россиян, повысить уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей, а также защитить несовершеннолетних от шокирующего контента, который становится доступен при включенном VPN.



«Несмотря на то что Роскомнадзор проводит планомерную работу по блокировке VPN-сервисов на протяжении уже нескольких лет, сама технология, лежащая в основе таких программ, не позволяет установить полноценный контроль за их распространением. Помимо доступа к заблокированным соцсетям, такие приложения также позволяют посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков», — Станислав Кудж

Минцифры РФ уже прокомментировало эту информацию. По словам представителя, предложения получены ведомством и будут переданы Роскомнадзору для рассмотрения. При этом сам РКН напомнил о своей позиции относительно VPN:



«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство»

Некоторые представители российской IT-сферы считают, что инициатива Куджа должна быть воплощена, поскольку в мире наблюдается прямая связь между количеством установок VPN и количеством утечек личных данных.



Ранее председатель Совета Федерации Андрей Клишас повторил, что ответственности для граждан за использование VPN не существует, и вводить её не планируется.