Все аксессуары для iPhone Air: прозрачный чехол, бамперы и ремешок через плечо

В рамках презентации нового iPhone Air компания Apple также анонсировала фирменные аксессуары для ультратонкого смартфона. Среди них: прозрачный чехол, бамперы и ремешок через плечо.
Также вышли лёгкие бамперы, как во времена iPhone 4. Они плотно прилегают к краям iPhone Air, но не закрывают заднюю панель. Такие бамперы будут доступны в четырёх соответствующих цветах по цене $39.
И наконец, есть ремешок Crossbody через плечо, который крепится непосредственно к бамперу iPhone Air и доступен в 10 цветах по $59.
Особого внимания заслуживает пауэрбанк с MagSafe за $99. Судя по описанию, он совместим только с iPhone Air.