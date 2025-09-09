Все аксессуары для iPhone Air: прозрачный чехол, бамперы и ремешок через плечо







В рамках презентации нового iPhone Air компания Apple также анонсировала фирменные аксессуары для ультратонкого смартфона. Среди них: прозрачный чехол, бамперы и ремешок через плечо.

Новый прозрачный чехол толщиной менее 1 мм будет доступен в цветах Frost и Shadow. Он стоит $49.Также вышли лёгкие бамперы, как во времена iPhone 4. Они плотно прилегают к краям iPhone Air, но не закрывают заднюю панель. Такие бамперы будут доступны в четырёх соответствующих цветах по цене $39.И наконец, есть ремешок Crossbody через плечо, который крепится непосредственно к бамперу iPhone Air и доступен в 10 цветах по $59.Особого внимания заслуживает пауэрбанк с MagSafe за $99. Судя по описанию, он совместим только с iPhone Air.