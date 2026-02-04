Top.Mail.Ru

Все Android-флагманы с огромными батареями всё равно уступают этому iPhone в автономности

Фархад



Журналисты портала CNET провели масштабное тестирование автономности, по итогам которого iPhone 17 Pro Max продемонстрировал лучшее время работы без подзарядки среди 35 смартфонов.

Флагман Apple занял первое место, обойдя модели с куда более ёмкими батареями. В целом вся линейка iPhone показала наивысший средний результат среди брендов. В CNET подчёркивают, что исследование было проведено в ответ на постоянные запросы аудитории, для которой автономность остаётся ключевым фактором при выборе смартфона.

Несмотря на аккумулятор ёмкостью 5088 мАч, который нельзя назвать рекордным, iPhone 17 Pro Max показал лучшие результаты в обоих сценариях тестирования: трёхчасовом воспроизведении видео по Wi-Fi с максимальной яркостью экрана и в 45-минутном стресс-тесте, включающем в себя игры, видео, соцсети и видеозвонки.

Такое доминирование Apple объясняется высокой энергоэффективностью чипа A19 Pro и плотной интеграцией аппаратной и программной части, что позволяет выжимать максимум из батареи без использования новых аккумуляторных технологий.

Но более показателен результат базового iPhone 17: он разделил второе место с OnePlus 15, несмотря на почти двукратную разницу в ёмкости батарей — 3692 мАч против 7300 мАч у китайского конкурента. При усреднении результатов по всем моделям Apple получила общий рейтинг автономности 91,7%, опередив OnePlus, Samsung, Google и Motorola.

Как видите, даже этот тест подтверждает, что в реальном использовании оптимизация Apple даёт больший эффект, чем просто цифры ёмкости аккумулятора.
Источник:
9to5
Комментарии

lazex
+74
lazex
Так и есть. Мой iPhone 17 Pro Max с батареей 5088 мА·ч по тестам автономности полностью соответствует HOTWAV Hyper 8 Pro с батареей 12000 мА·ч. Но айфон — изящная игрушка, а китаец — уродский кирпич толщиной 22 мм. :))
5 февраля 2026 в 06:27
#
lazex
+74
lazex lazex
Как-то так, да) Условия — LTE, запущены Яндекс-карты, яркость экрана на полную.
5 февраля 2026 в 06:30
#
Aspard
+744
Aspard
У меня на китайце 10-12 часов экрана выходит, размер 6.3 дюйма, хотите сказать у айфона больше? Не лабораторного ютуба, а именно использования без ограничений энергопотребления.
5 февраля 2026 в 22:02
#