Все автомобили Lada резко подорожают с 12 мая, и вот на сколько

Олег

Granta

Фото: Lada

Продукция «АвтоВАЗа» поднимется в цене через три дня из-за инфляции и удорожания производства. Об этом пишет Tarantas news со ссылкой на инсайдеров и заявления автосалонов.

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Согласно источнику, один из автосалонов Тольятти заявил, что с 12 мая автомобили Lada подорожают на несколько десятков тысяч рублей. Позже эту информацию подтвердили источники портала «Лада Онлайн», добавив, что удорожание коснется практически все комплектации, но неравномерно. Скорее всего, свой вклад в удорожание также внесло падение продаж Lada в апреле почти на 30%.

Что касается точных цифр, то сообщается следующее: Lada Granta подорожает на 25 тысяч рублей, Niva Travel — на 28 тысяч, Niva Legend (в классическом кузове) — на 34 тысячи, а Lada Vesta — на 37 тысяч рублей. Если цифры окажутся верными, то самый доступный автомобиль в России — Lada Granta — теперь будет стоить от 775 тысяч рублей, а планка минимальной цены на средний класс — Vesta — поднимется до 1,277 млн рублей. 

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Источник:
Tarantas News
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Комментарии

+71
olegvl2
Я бы и бесплатно не взял эти ведра с гайками! Кто их покупает, кто эти люди???
Вчера в 12:28
#
Yuri Konst
+66
Yuri Konst olegvl2
Пенсионеры, малоимущие, многодетки. В это нищей стране таких много, к сожалению(
Вчера в 14:58
#
EDD
+545
EDD Yuri Konst
Что то мне подсказывает, что уже и малоимущие не могут себе такую "роскошь" позволить.
Вчера в 18:19
#
tellurian
+2341
tellurian EDD
Самые продаваемые машины России.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля в нашей стране было реализовано 102 107 новых легковых машин, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Лидерство на российском авторынке сохраняет отечественная марка LADA*, на долю которой в середине весны пришлось почти 28%, что в количественном выражении составляет 28 486 проданных экземпляров.
Вчера в 20:29
#
EDD
+545
EDD tellurian
И? Зачем ты мне это копипастишь и о чем мне это должно сказать?
Сегодня в 00:02
#
EDD
+545
EDD tellurian
Тут много причинно-следственных связей и из каждой вытекает свой вывод. Но это совсем не отменяет того факта, что всё меньше и меньше нищаюших граждан могут позволить себе даже ладу. Так понятней? Причём в твоей новости это даже видно. Ну а то, что это самый продаваемый авто. No comments
Сегодня в 00:07
#
+604
den3221 olegvl2
У меня знакомый взял за 1.2 так в первый месяц ремонт двери прилетел не закрывалась. Говорит больше нашу машину не возьмет. Смотрит уже на вторичке машину.
Вчера в 15:50
#
tellurian
+2341
tellurian den3221
По гарантии почему не сделали?
Вчера в 22:59
#
EDD
+545
EDD tellurian
А он и не сказал, что не сделали. Может и сделали. Так же, что снова через месяц сломается. Он сказал, что его товарищ больше не возьмёт хлам за 1.2, а это оверпрайс за это гумно, ломающееся в первый же месяц. И думаю, это не единичный случай.
Сегодня в 00:12
#
+604
den3221 tellurian
Альтернатив нет. Хотел новую. Плюс кредит. Забил сам сделал. Она так и сыпется из гаража не вылезает.
Сегодня в 00:17
#
EDD
+545
EDD den3221
К сожалению, более менее живую вторичку надо смотреть уже в пределах 1-1.5, и то, пробег уже будет под сотку. Таковы реалии.
Сегодня в 00:15
#
+604
den3221 EDD
В идеале от 2х как мне кажется, а если что то поинтереснее 3 и выше.
час назад в 01:59
#