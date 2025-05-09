Все автомобили Lada резко подорожают с 12 мая, и вот на сколько

Фото: Lada
Продукция «АвтоВАЗа» поднимется в цене через три дня из-за инфляции и удорожания производства. Об этом пишет Tarantas news со ссылкой на инсайдеров и заявления автосалонов.
Что касается точных цифр, то сообщается следующее: Lada Granta подорожает на 25 тысяч рублей, Niva Travel — на 28 тысяч, Niva Legend (в классическом кузове) — на 34 тысячи, а Lada Vesta — на 37 тысяч рублей. Если цифры окажутся верными, то самый доступный автомобиль в России — Lada Granta — теперь будет стоить от 775 тысяч рублей, а планка минимальной цены на средний класс — Vesta — поднимется до 1,277 млн рублей.
Продукция «АвтоВАЗа» поднимется в цене через три дня из-за инфляции и удорожания производства. Об этом пишет Tarantas news со ссылкой на инсайдеров и заявления автосалонов.
Что касается точных цифр, то сообщается следующее: Lada Granta подорожает на 25 тысяч рублей, Niva Travel — на 28 тысяч, Niva Legend (в классическом кузове) — на 34 тысячи, а Lada Vesta — на 37 тысяч рублей. Если цифры окажутся верными, то самый доступный автомобиль в России — Lada Granta — теперь будет стоить от 775 тысяч рублей, а планка минимальной цены на средний класс — Vesta — поднимется до 1,277 млн рублей.