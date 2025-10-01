Все будущие гаджеты Apple утекли в сеть до анонса. Виноват не только Вилса







Вчера блогер Вилсаком Вчера блогер Вилсаком выпустил ролик с распаковкой ещё непредставленного iPad на чипе M5, но приколы с утечками у Apple на этом не закончились. Вслед за видео Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала ряд документов про будущие девайсы Apple, проигнорировав договор с компанией о конфиденциальности.

В базе FCC есть тот же iPad Pro с чипом M5 и 12 ГБ оперативной памяти, распаковку которого мы уже видели. Помимо этого, регулятор подтвердил скорый релиз обновлённых MacBook Pro и Apple Vision Pro.В документах FCC указаны невыпущенные MacBook Pro с идентификатором модели A3434. Вероятно, это одна из 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипами M5, M5 Pro и M5 Max. Кроме чипов, в них ничего нового не ожидается. Новая гарнитура Apple Vision Pro с идентификатором A3416 также получит более мощный чип M5, но поддержки Wi-Fi 7 в ней не будет. Среди других ожидаемых изменений — более удобный ремешок и цвет «космический чёрный».Скорее всего, Apple проведёт презентацию этих устройств уже в конце октября.