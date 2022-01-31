Facebook создает метавселенную, все вокруг об этом говорят.
Марк Цукерберг утверждает, что это новое интернет-пространство, которое может стать полноценной альтернативой реальной жизни — в нем люди смогут общаться, развлекаться, работать — в общем, полноценно жить.
Более ранние действия вписываются в эту концепцию. Компания активно развивает VR. Этой осенью она представила очки смешанной реальности, ранее корпорация показала прототип виртуального собеседования, где его участники отображаются не в окошке зума, а технологии имитируют реальный мир, притом что физически встреча проходит удаленно.
Империя Марка Цукерберга обещает масштабные изменения концепции интернета. Расскажем об этом подробнее.
Почему метавселенная стала трендом?
Таковой ее сгенерировали международные компании, а первой была Facebook. В октябре она переименовалась в Meta Platforms. Это событие символизировало, что корпорация сфокусирует внимание на создании и развитии метавселенной. «Мы находимся в самом начале следующей главы для интернета, и это также новая глава для нашей компании», – заявил в открытом письме основатель компании Марк Цукерберг.
Тогда же поисковый запрос «метавселенная» подскочил почти с нуля до тренда. О ней шли разговоры и раньше, только это была нишевая тема в кругу инвесторов и разработчиков, теперь же она начала касаться каждого пользователя интернета.
Причем, в нее входит не только компания Цукерберга. О вступлении в нее скоро сообщила Microsoft, Nike начала продавать цифровую одежду для метавселенных, а крупные IT-компании начали вкладываться в недвижимость в игровой метавселенной Decentraland — по описанию это полноценная виртуальная жизнь с настоящей экономикой.
Что такое метавселенная, и откуда ее происхождение?
Метавселенная — это цифровое пространство, которое объединит реальный и виртуальный миры.
Точного происхождения у понятия метавселенной нет, наиболее популярная версия — metaverse возникла из романа Нила Стивенсона «Лавина». Под этим определением писатель понимал объединение обычной, дополненной и виртуальной реальности в онлайн-пространстве — точное сходство с тем, что предлагает Facebook.
По роману Стивенсона, в metaverse люди могут подключаться к нему в виде аватаров и делать все то же, что и в реальном мире: искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать.
В реальности метавселенная не одна, их бесконечное множество. Свои миры в ней начали генерировать такие топовые компании, как Nike. Создают свои проекты бренды и в Fortnite от Epic Games. Компания позиционирует игру как метавселенную с акцентом на функции соцсети.
В метавселенных уже работает экономика. Один инвестор совершил рекордную покупку недвижимости в ней на $4,28 млн. И это не единичный случай. По данным девелоперской компании Republic Realm, стоимость виртуального дома в метавселенной уже может превышать стоимость такого же в реальности.
Компании и инвесторы уже начинают приобретать в ней активы. Та же Republic Realm сообщает, что она стала «одним из самых активных застройщиков метавселенных». В Sandbox она приобрела земельный участок площадью в миллионы квадратных метров, и теперь застраивает его, чтобы в будущем дома у нее покупали геймеры. Она же продает острова по $300 тыс. каждый, и по ее словам, спрос на недвижимость высочайший. В перспективе ее можно использовать как NFT — купить и перепродать по более высокой цене.
Досуг тоже развивается. В ноябре 2021 музыкант Джастин Бибер провел онлайн-концерт на платформе Wave, он транслировался в том числе и на YouTube. В общем, виртуальная жизнь активно обрастает красками.
Можно ли попасть в метавселенную?
Да. Нужны шлем или очки виртуальной, дополненной или смешанной реальности, а также соединение с интернетом.
Метавселенные доступны на трех платформах:
- Horizon Workrooms от Facebook
- В симуляторе Second Life
- Roblox
И это не весь список. Метавселенная еще может применяться как имя нарицательное — под ней подразумевается любой симулятор реальной жизни. Например, таковой называют Fortnite, который устраивает концерты прямо в игре.
Чем метавселенная отличается от современного интернета и онлайн-игр?
Венчурный инвестор Мэтью Болл и современный идеолог метавселенной назвал семь основных пунктов:
- Бесконечное существование. Она никогда не приостанавливается, не сбрасывается и не заканчивается. Она существует как полноценная реальность, она бесконечна
- Она работает автономно и не зависит от внешних факторов
- Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Каждый может на нее влиять и создавать в ней что-либо
- Есть полностью функционирующая экономика. Люди могут создавать товары, покупать их, продавать или обмениваться
- Объединяет физический и цифровой миры
- Совместимость данных. У пользователя есть возможность передавать их между цифровыми мирами. Например, перенести машину из GTA Online в Need for Speed.
- Наличие контента и опыта, созданного ее же пользователями
Что говорят ИТ-компании о метавселенной?
- Microsoft: «Смотрите на метавселенную как на новую версию — или новое видение — интернета, где люди собираются, чтобы общаться, сотрудничать и обмениваться информацией».
- Основатель Facebook Марк Цукерберг: «Метавселенная — это видение, которое охватывает многие компании, всю индустрию. Думайте о ней как о преемнике мобильного интернета».
- Генеральный директор Apple Тим Кук: «Мы видим большой потенциал в этой сфере и соответственно инвестируем».
Перспективы метавселенной
Пока метавселенная находится на старте своего развития. Интерес со стороны крупных компаний — это их желание оказаться первыми в новой, потенциально популярной нише. Генеральный директор Republic Realm Жанин Йорио говорит, что его организация стремилась первой застолбить за собой цифровой участок, чтобы в случае успеха метавселенной изначально быть на шаг впереди конкурентов.
А развивается метавселенная активно и стремительно. Например, использование брендов в ней уже регулируется законодательно. По данным Управления по патентам и товарным знакам США, Nike подала заявки на бренд Nike, слоган Just do it, логотипы Swoosh, Air Jordan и Jumpman. По словам юриста по товарным знакам в Gerben Intellectual Property Джоша Гербена, это способ защиты своего бренда в виртуальных мирах по аналогии с тем, что происходит и в реальном мире.
«Виртуальные миры — новый рубеж. Это, вероятно, станет источником дохода для Nike», — сказал он. Пока компании привлекли внимание к новому продукту. Ясно одно — метавселенную уже можно использовать, чтобы напомнить о себе бренду или удержать популярность. Остальные ее возможности станут известны позже.
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