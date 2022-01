Почему метавселенная стала трендом?

Бесконечное существование. Она никогда не приостанавливается, не сбрасывается и не заканчивается. Она существует как полноценная реальность, она бесконечна Она работает автономно и не зависит от внешних факторов Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Каждый может на нее влиять и создавать в ней что-либо Есть полностью функционирующая экономика. Люди могут создавать товары, покупать их, продавать или обмениваться Объединяет физический и цифровой миры Совместимость данных. У пользователя есть возможность передавать их между цифровыми мирами. Например, перенести машину из GTA Online в Need for Speed. Наличие контента и опыта, созданного ее же пользователями

Microsoft: «Смотрите на метавселенную как на новую версию — или новое видение — интернета, где люди собираются, чтобы общаться, сотрудничать и обмениваться информацией».

Основатель Facebook Марк Цукерберг: «Метавселенная — это видение, которое охватывает многие компании, всю индустрию. Думайте о ней как о преемнике мобильного интернета».

Генеральный директор Apple Тим Кук: «Мы видим большой потенциал в этой сфере и соответственно инвестируем».

Facebook создает метавселенную, все вокруг об этом говорят.Марк Цукерберг утверждает, что это новое интернет-пространство, которое может стать полноценной альтернативой реальной жизни — в нем люди смогут общаться, развлекаться, работать — в общем, полноценно жить.Более ранние действия вписываются в эту концепцию. Компания активно развивает VR. Этой осенью она представила очки смешанной реальности, ранее корпорация показала прототип виртуального собеседования, где его участники отображаются не в окошке зума, а технологии имитируют реальный мир, притом что физически встреча проходит удаленно.Империя Марка Цукерберга обещает масштабные изменения концепции интернета. Расскажем об этом подробнее.Таковой ее сгенерировали международные компании, а первой была Facebook. В октябре она переименовалась в Meta Platforms. Это событие символизировало, что корпорация сфокусирует внимание на создании и развитии метавселенной. «Мы находимся в самом начале следующей главы для интернета, и это также новая глава для нашей компании», – заявил в открытом письме основатель компании Марк Цукерберг.Тогда же поисковый запрос «метавселенная» подскочил почти с нуля до тренда. О ней шли разговоры и раньше, только это была нишевая тема в кругу инвесторов и разработчиков, теперь же она начала касаться каждого пользователя интернета.Причем, в нее входит не только компания Цукерберга. О вступлении в нее скоро сообщила Microsoft, Nike начала продавать цифровую одежду для метавселенных, а крупные IT-компании начали вкладываться в недвижимость в игровой метавселенной Decentraland — по описанию это полноценная виртуальная жизнь с настоящей экономикой.Метавселенная — это цифровое пространство, которое объединит реальный и виртуальный миры.Точного происхождения у понятия метавселенной нет, наиболее популярная версия — metaverse возникла из романа Нила Стивенсона «Лавина». Под этим определением писатель понимал объединение обычной, дополненной и виртуальной реальности в онлайн-пространстве — точное сходство с тем, что предлагает Facebook.По роману Стивенсона, в metaverse люди могут подключаться к нему в виде аватаров и делать все то же, что и в реальном мире: искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать.В реальности метавселенная не одна, их бесконечное множество. Свои миры в ней начали генерировать такие топовые компании, как Nike. Создают свои проекты бренды и в Fortnite от Epic Games. Компания позиционирует игру как метавселенную с акцентом на функции соцсети.В метавселенных уже работает экономика. Один инвестор совершил рекордную покупку недвижимости в ней на $4,28 млн. И это не единичный случай. По данным девелоперской компании Republic Realm, стоимость виртуального дома в метавселенной уже может превышать стоимость такого же в реальности.Компании и инвесторы уже начинают приобретать в ней активы. Та же Republic Realm сообщает, что она стала «одним из самых активных застройщиков метавселенных». В Sandbox она приобрела земельный участок площадью в миллионы квадратных метров, и теперь застраивает его, чтобы в будущем дома у нее покупали геймеры. Она же продает острова по $300 тыс. каждый, и по ее словам, спрос на недвижимость высочайший. В перспективе ее можно использовать как NFT — купить и перепродать по более высокой цене.Досуг тоже развивается. В ноябре 2021 музыкант Джастин Бибер провел онлайн-концерт на платформе Wave, он транслировался в том числе и на YouTube. В общем, виртуальная жизнь активно обрастает красками.Да. Нужны шлем или очки виртуальной, дополненной или смешанной реальности, а также соединение с интернетом.Метавселенные доступны на трех платформах:Например, чтобы установить первую, нужно приобрести VR-очки от Meta и скачать одноименное приложение.И это не весь список. Метавселенная еще может применяться как имя нарицательное — под ней подразумевается любой симулятор реальной жизни. Например, таковой называют Fortnite, который устраивает концерты прямо в игре.Венчурный инвестор Мэтью Болл и современный идеолог метавселенной назвал семь основных пунктов:Пока метавселенная находится на старте своего развития. Интерес со стороны крупных компаний — это их желание оказаться первыми в новой, потенциально популярной нише. Генеральный директор Republic Realm Жанин Йорио говорит, что его организация стремилась первой застолбить за собой цифровой участок, чтобы в случае успеха метавселенной изначально быть на шаг впереди конкурентов.А развивается метавселенная активно и стремительно. Например, использование брендов в ней уже регулируется законодательно. По данным Управления по патентам и товарным знакам США, Nike подала заявки на бренд Nike, слоган Just do it, логотипы Swoosh, Air Jordan и Jumpman. По словам юриста по товарным знакам в Gerben Intellectual Property Джоша Гербена, это способ защиты своего бренда в виртуальных мирах по аналогии с тем, что происходит и в реальном мире.«Виртуальные миры — новый рубеж. Это, вероятно, станет источником дохода для Nike», — сказал он. Пока компании привлекли внимание к новому продукту. Ясно одно — метавселенную уже можно использовать, чтобы напомнить о себе бренду или удержать популярность. Остальные ее возможности станут известны позже.