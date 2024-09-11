Все иномарки подорожают в России с 1 октября

Олег

Грустит


Всем, кто планировать купить машину, лучше поторопиться. Автодилеры ожидают индексации утилизационного сбора и готовятся к дефициту авто наряду со взлетом средней цены на иномарки.

Речь идет о новом постановлении правительства РФ, которое опубликовано Минпромторгом страны для общественного обсуждения. Закон предписывает увеличить утильсбор для всех зарубежных автомобилей, которые пока не собираются в России или Беларуси, а ввозятся к нам целиком. Экспертным советом при комитете промышленности и торговли Госдумы сейчас руководит глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, поэтому представители рынка ожидают скорого принятия нового законопроекта — в силу он вступит 1 октября.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

В этом случае размер утильсбора сразу повысится на 70-85%, после чего будет подыматься каждый год на 10-20% на постоянной основе. Уже в этом году он может составить более 550 тысяч рублей за «малолитражки» и почти 2,3 млн за машины с моторами объемом более 3,5 литра; обычно все сборы и пошлины включаются в конечную цену машины. Сообщается, что прямо сейчас на границе с Китаем очередь из грузовиков, перевозящих новые авто, увеличилась со стандартных 12-24 часов ожидания до 11 суток.

На текущий момент новые сборы гарантированно не коснутся три автобренда: Haval (завод в Тульской области), Geely (сборка в Беларуси), и «Москвич». Разумеется, «АвтоВАЗ» тоже остается на привилегированной позиции. 

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Т-журнал
Cсылки по теме:
На российских дорогах появится совершенно новая разметка до конца 2024 года
Названы пять подержанных автомобилей, от которых россияне просто без ума
Жителей РФ предупредили об опасности покупки аномально дешёвых автомобилей

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1780
tellurian
На границе Китая и России очереди огромные. Стараются завезти побольше машин по старым условиям.
Только продавать будут по новым 😅
час назад в 10:01
#
tellurian
+1780
tellurian
Утильсбор сделали по сути ещё одним налогом :( утилизируют машины в разы меньше, чем покупают. Чаще они просто гниют во дворах или промзонах.
час назад в 10:03
#
Anatoly076
+277
Anatoly076
Так вот оно что?! 2 года назад наш Губернатор затеял «автобусную реформу»! Выдавил из города всех перевозчиков на ПАЗах и закупили тучу автобусов ЛИАЗ, и т.д. Весь город в новеньких. На что его спросили как быть с пробками и выбором граждан в пользу личного авто?! Он сказал, что они знают и понимаю как добиться полной загрузки общественного транспорта и снижения пробок на дорогах! Достаточно поднять цены на бензин, у нас за лет 5 последний на 12 рублей 95 подскочил. Далее сделать недоступным личный транспорт — и всё сядут на автобусы. Ну и как следствие — на дорогах останется меньше авто. Да и санкции по запчастям, гарантиям и сервисам свою роль сыграли.

И действительно авто в битком ездят!
час назад в 10:14
#

Читайте также