Все иномарки подорожают в России с 1 октября



Всем, кто планировать купить машину, лучше поторопиться. Автодилеры ожидают индексации утилизационного сбора и готовятся к дефициту авто наряду со взлетом средней цены на иномарки.



Речь идет о новом постановлении правительства РФ, которое опубликовано Минпромторгом страны для общественного обсуждения. Закон предписывает увеличить утильсбор для всех зарубежных автомобилей, которые пока не собираются в России или Беларуси, а ввозятся к нам целиком. Экспертным советом при комитете промышленности и торговли Госдумы сейчас руководит глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, поэтому представители рынка ожидают скорого принятия нового законопроекта — в силу он вступит



Всем, кто планировать купить машину, лучше поторопиться. Автодилеры ожидают индексации утилизационного сбора и готовятся к дефициту авто наряду со взлетом средней цены на иномарки.Речь идет о новом постановлении правительства РФ, которое опубликовано Минпромторгом страны для общественного обсуждения. Закон предписывает увеличить утильсбор для всех зарубежных автомобилей, которые пока не собираются в России или Беларуси, а ввозятся к нам целиком. Экспертным советом при комитете промышленности и торговли Госдумы сейчас руководит глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, поэтому представители рынка ожидают скорого принятия нового законопроекта — в силу он вступит 1 октября



В этом случае размер утильсбора сразу повысится на 70-85%, после чего будет подыматься каждый год на 10-20% на постоянной основе. Уже в этом году он может составить более 550 тысяч рублей за «малолитражки» и почти 2,3 млн за машины с моторами объемом более 3,5 литра; обычно все сборы и пошлины включаются в конечную цену машины. Сообщается, что прямо сейчас на границе с Китаем очередь из грузовиков, перевозящих новые авто, увеличилась со стандартных 12-24 часов ожидания до 11 суток.



На текущий момент новые сборы гарантированно не коснутся три автобренда: Haval (завод в Тульской области), Geely (сборка в Беларуси), и «Москвич». Разумеется, «АвтоВАЗ» тоже остается на привилегированной позиции.