Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Все iPhone Pro Max сравнили в тесте на скорость. Угадайте, есть ли разница

Фархад

iPhone

Наверняка многим интересно, насколько на самом деле сказывается ежегодный прирост производительности во флагманах Apple? Автор YouTube-канала PhoneBuff решил заморочиться и сравнить скорость работы сразу нескольких поколений iPhone Pro Max, вышедших за последние 5 лет.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В ролике PhoneBuff провёл самый масштабный и интенсивный тест скорости, сравнивая шесть поколений iPhone Pro Max, с 12 по 17. Эксперимент показал, что при выполнении задач, связанных со съёмкой и обработкой изображений, загрузкой приложений, играми и более ресурсоёмкими задачами, такими как редактирование фото и видео, прирост производительности не так однозначен, как может показаться. Почти все девайсы справились с двумя циклами разных задач за 6,5 минут.

iPhone

Например, на нескольких этапах iPhone 13 Pro Max довольно уверенно конкурировал с более новыми моделями, хотя до iPhone 17 Pro Max ему далеко. С другой стороны — не всем пользователям нужно столько мощности. А самое интересное, что даже старый iPhone 12 Pro Max всё ещё справляется со всеми задачами, пусть и на несколько секунд дольше.
1
Источник:
PhoneBuff
Cсылки по теме:
Интеграция Android в экосистему iOS запустилась полным ходом
Первые подробности об iOS 27
Больше не премиум: Apple скоро завалит полки магазинов дешёвыми гаджетами

Рекомендации

Рекомендации

Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+192
Gabriel
Ну мы же все понимаем что вся эта мощь для работы с ИИ, iOS 26… и для того чего пока еще нет.
час назад в 20:05
#