Все iPhone Pro Max сравнили в тесте на скорость. Угадайте, есть ли разница

Наверняка многим интересно, насколько на самом деле сказывается ежегодный прирост производительности во флагманах Apple? Автор YouTube-канала PhoneBuff решил заморочиться и сравнить скорость работы сразу нескольких поколений iPhone Pro Max, вышедших за последние 5 лет.
Например, на нескольких этапах iPhone 13 Pro Max довольно уверенно конкурировал с более новыми моделями, хотя до iPhone 17 Pro Max ему далеко. С другой стороны — не всем пользователям нужно столько мощности. А самое интересное, что даже старый iPhone 12 Pro Max всё ещё справляется со всеми задачами, пусть и на несколько секунд дольше.