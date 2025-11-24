Все iPhone Pro Max сравнили в тесте на скорость. Угадайте, есть ли разница







Наверняка многим интересно, насколько на самом деле сказывается ежегодный прирост производительности во флагманах Apple? Автор YouTube-канала PhoneBuff решил заморочиться и сравнить скорость работы сразу нескольких поколений iPhone Pro Max, вышедших за последние 5 лет.

В ролике PhoneBuff провёл самый масштабный и интенсивный тест скорости, сравнивая шесть поколений iPhone Pro Max, с 12 по 17. Эксперимент показал, что при выполнении задач, связанных со съёмкой и обработкой изображений, загрузкой приложений, играми и более ресурсоёмкими задачами, такими как редактирование фото и видео, прирост производительности не так однозначен, как может показаться. Почти все девайсы справились с двумя циклами разных задач за 6,5 минут.Например, на нескольких этапах iPhone 13 Pro Max довольно уверенно конкурировал с более новыми моделями, хотя до iPhone 17 Pro Max ему далеко. С другой стороны — не всем пользователям нужно столько мощности. А самое интересное, что даже старый iPhone 12 Pro Max всё ещё справляется со всеми задачами, пусть и на несколько секунд дольше.