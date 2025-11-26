Top.Mail.Ru

Все хотят iPhone 17, и вот почему

Олег
iPhone 17 Pro Max

Айфон 17-го поколения подарил Apple рекордные показатели продаж. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, Apple готовится стать крупнейшим производителем смартфонов в мире — на первое место впервые за 10 лет ее вывел успех iPhone 17. Продажи айфонов в текущем году выросли на 10%, тогда как Samsung Galaxy стали покупать всего на 4,6% чаще. И это при обилии бюджетных моделей у южнокорейского бренда. Ожидается, что к концу текущего года доля Apple на рынке смартфонов составит 19,4%.

Аналитик, опрошенный изданием, уверен: причиной такого взрывного успеха стал не столько сам смартфон, сколько удачный период времени — переломный момент в цикле замены.

«Потребители, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас переходят на новый уровень. Более того, с 2023 года по второй квартал 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи, вероятно, также обновят свои iPhone в ближайшие годы», — аналитик Ян Ван. 

Благодаря этим тектоническим процессам ожидается, что Apple закрепится на вершине рынка и пробудет там плюс-минус до 2029 года. Отчасти этому поспособствует релиз iPhone Fold и iPhone 17e в 2026 году, а также юбилейной модели с полностью новым дизайном. 

-1
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Фанаты нашли лучший iPhone осени 2025 года и массово переходят на него. Поспорить сложно!
Депутат Милонов рассказал, для чего ему стильный оранжевый iPhone 17 Pro
Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке

Комментарии

Yuri Konst
+164
Yuri Konst
Я не хочу, что со мной не так?
час назад в 12:09
#
lazex
+69
lazex Yuri Konst
Недостаток денег и/или непонимание, как работает экосистема Apple.
38 минут назад
#
Yuri Konst
+164
Yuri Konst lazex
А может незамутнённый мозг?
минуту назад
#