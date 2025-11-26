Все хотят iPhone 17, и вот почему



Айфон 17-го поколения подарил Apple рекордные показатели продаж. Об этом пишет Phone Arena.

«Потребители, купившие смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас переходят на новый уровень. Более того, с 2023 года по второй квартал 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи, вероятно, также обновят свои iPhone в ближайшие годы», — аналитик Ян Ван.



Благодаря этим тектоническим процессам ожидается, что Apple закрепится на вершине рынка и пробудет там плюс-минус до 2029 года. Отчасти этому поспособствует релиз iPhone Fold и iPhone 17e в 2026 году, а также юбилейной модели с полностью новым дизайном.