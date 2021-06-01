Apple может заменить TFT-дисплей на OLED во всей линейке планшетов iPad. Об этом рассказал ресурс ETNews со ссылкой на поставщиков запчастей.
На данный момент все модели iPad оснащены матрицами TFT-IPS. Это касается в том числе и iPad Pro 12,9 2021 года, так как mini-LED в нём — это тип подсветки, а не матрицы. Однако свежий отчет из цепочек поставки запчастей для Apple сообщает, что, начиная с 2022 года, компания планомерно заменит IPS-матрицы на OLED во всей линейке iPad. Пока неясно, включаются ли сюда бюджетный iPad 10,2 и iPad mini, но оговорок в отчете нет — видимо, можно считать, что новость качается абсолютно всех моделей.
Есть, как минимум, три причины, по которым эта информация звучит странно.
- Во-первых, переход на другие дисплеи резко поднимет цену конечного девайса. OLED считается более дорогим в производстве, а значит такая большая матрица однозначно скажется на стоимости iPad — а для бюджетного iPad 10,2 или для iPad Mini любое подорожание становится критичным настолько, что попадает под сомнение целесообразность его покупки.
- Во-вторых, главные недостаток OLED-дисплеев в виде выгорания пока не был устранен Apple в её дисплеях. И если iPhone большинство людей меняет раз в 2-3 года, то iPad обычно приобретается надолго и живет в семье до 10 лет — а значит, владелец однозначно столкнется с выгоранием и артефактами. В долгосрочной перспективе это серьезно ударит по репутации iPad как исключительно стабильного и долговечного устройства.
- В-третьих, после внедрения mini-LED в старшую модель iPad Pro со стороны Apple было бы странно тут же менять тип матрицы и оснащать им другие модели. Логичнее было бы продолжать развивать и совершенствовать mini-LED — однако на фоне нарастающего количества жалоб на качество дисплея iPad Pro 2021 Apple может быстро сменить вектор развития своих планшетов.
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