Вот что Apple покажет на презентации в сентябре, кроме iPhone 15



Дата самого ожидаемого мероприятия Apple в году приближается — инсайдеры говорят, что линейка iPhone 15 будет представлена во вторник, 12 сентября. Однако компания готовит для нас не только айфоны: утечки указывают еще на несколько новинок, которые мы увидим через две недели.





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