Вот что Apple покажет на презентации в сентябре, кроме iPhone 15

Олег

Кукъ


Дата самого ожидаемого мероприятия Apple в году приближается — инсайдеры говорят, что линейка iPhone 15 будет представлена во вторник, 12 сентября. Однако компания готовит для нас не только айфоны: утечки указывают еще на несколько новинок, которые мы увидим через две недели.

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  • Apple Watch Series 9. «Яблочные» часы впервые за несколько лет получат свежий чип S9 на базе Apple A15 Bionic — процессор в часах не менялся со времен Series 6. Новый чип будет быстрее и энергоэффективнее. А еще девайс выйдет в новом розовом цвете.
  • Apple Watch Ultra 2. Топовая модель Apple Watch может обновиться и также получить чип S9. Ожидается, что Apple снизит вес часов за счет деталей, напечатанных на 3D-принтере.
  • Новые чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch. Компания Apple всегда показывает новые аксессуары после релиза свежих смартфонов и часов. Говорят, что текстильные чехлы придут на смену кожаным, и в коллекции ремешков тоже появится тканевый вариант.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors
  • Кейс AirPods с USB-С. Поскольку почти никто не сомневается, что iPhone 15 получит порт USB-C, было бы логично перевести на него и самый главный аксессуар для айфона — наушники AirPods. Ожидается, что Apple выпустит кейс с USB-С для AirPods Pro 2, а остальные модели пока останутся с Lightning. О полезности порта Type-С мы рассуждали вот здесь
  • Цветные кабели для iPhone. Впервые в истории iPhone мы можем увидеть комплектные кабели длиной 1,5 метра, в тканевой оплетке и в цвет корпуса смартфона. Это будут провода с USB-С на обеих сторонах.
  • Кабель Thunderbolt для iPhone 15 Pro. Несколько инсайдов гласят, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (или Ultra) получат USB-С с поддержкой Thunderbolt и соответствующий кабель в комплекте. Провод также будет продаваться отдельно.
  • Новые ОС. На сентябрьском мероприятии Apple назовет даты релиза iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 и других программных обновлений.

А чего вы больше всего ждете от презентации? 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–32
OnVoG
Презентация проводков и чехлов 😬
2 часа назад в 19:10
#
+148
Nixon
Напишите пожалуйста ещё разок, а когда будет презентация? И ещё когда поступят в продажу новые девайсы? Ах, да и ещё про все возможные цвета айфонов и кабелей к ним... 🙃
2 часа назад в 19:27
#
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