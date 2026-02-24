Все нововведения iOS 26.4 beta 2. Система преобразилась

Компания Apple выпустила вторую бета-версию большого обновления iOS 26.4. В ней уже найден ряд нововведений, в том числе визуальных — инженеры продолжают «допиливать» Liquid Glass. Вот всё что удалось найти в апдейте:
- Главный экран. Теперь в меню «Редактировать» на хоумскрине используется более прозрачное жидкое стекло.
- Игры. В приложении строка поиска переместилась из нижней части экрана в верхнюю.
- App Store и Apple Music. В настройках аккаунта текст «Учетная запись Apple» теперь выровнен по левому краю и имеет тот же цветной логотип, что и «Учетная запись Apple» в приложении «Настройки». В целом внешний вид аккаунтов приведен к единообразию.
- Универсальный доступ. В разделе «Размер экрана и текст» появилась новая опция «Уменьшить эффекты выделения». Она поможет тем, кого раздражают эффекты Liquid Glass.
- Бета-обновления. Теперь iPhone автоматически переключится на публичные сборки, если вы включили Dev Beta, но в течение 4 месяцев их не устанавливали.
Если в сборках найдется что-то еще, мы обязательно расскажем.