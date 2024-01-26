Все нововведения iOS 17.4 — не только для Европы



Фото: MacRumors



Энтузиасты и разработчики ПО исследовали свежую бета-версию iOS 17.4, которая наделала так много шума за прошедшие сутки. Сборка содержит несколько нововведений, и они касаются не только жителей Европы.





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«Закон против Apple»

Другие нововведения

Новые эмодзи. Впервые они появились в сентябрьском обновлении Unicode 15.1, а теперь Apple добавляет значки в iOS 17.4. Всего мы получим шесть новых эмодзи: жесты кивка и отрицания головой, съедобный гриб, разрывающаяся цепь, лайм и феникс.

Siri. В настройках переименован пункт «Автоматически отправлять сообщения» — теперь он называется «Сообщения с Siri» и позволяет настроить голосового помощника на чтение входящих сообщений на разных языках.

В настройках переименован пункт «Автоматически отправлять сообщения» — теперь он называется «Сообщения с Siri» и позволяет настроить голосового помощника на чтение входящих сообщений на разных языках. Музыка. Вкладки «Воспроизводится сейчас» в Apple Music и «Подкастах» переименованы в «Домой».

Вкладки «Воспроизводится сейчас» в Apple Music и «Подкастах» переименованы в «Домой». Подкасты. Теперь приложение умеет показывать стенограммы подкастов подобно тому, как в Music отображаются тексты песен.

Теперь приложение умеет показывать стенограммы подкастов подобно тому, как в Music отображаются тексты песен. Safari. Панель с адресной строкой стала шире, чем раньше.

Панель с адресной строкой стала шире, чем раньше. Безопасность. В настройках опции «Защита украденного устройства» появился новый тумблер — вы можете включить «задержку безопасности» всегда либо только вдали от знакомых геолокаций.